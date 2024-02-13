Атака безпілотників, заява «Веймарського трикутника» щодо підтримки України: головне за ніч

«Веймарський трикутник» закликав ЄС до ухвалення 13-го пакету санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі хочуть продовжити координувати зусилля у форматі «Веймарського трикутника» і провести найближчим часом розширену зустріч міністрів закордонних справ «Веймар + Україна». У ніч проти 13 лютого російські загарбники атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу «Шахед». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Україну

У ніч проти 13 лютого російські загарбники атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу «Шахед». Українські сили ППО збили 16 дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ та мису Чауда тимчасово окупованого Криму», – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Повідомляється, що внаслідок бойової роботи знищено 16 ударних безпілотників противника в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Російські загарбники атакували Дніпро, деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання.

«Веймарський трикутник» зробив заяву щодо підтримки України

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі хочуть продовжити координувати зусилля у форматі «Веймарського трикутника» і провести найближчим часом розширену зустріч міністрів закордонних справ «Веймар + Україна». Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі «Веймарського трикутника».

«Напередодні другої річниці російського вторгнення наша зустріч («Веймарського трикутника» – ред. «Главком») відбувається в час, коли міжнародні відносини характеризуються неоднозначністю, непередбачуваністю, невизначеністю і нестабільністю. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. На цьому тлі наша мета – зробити Європейський Союз більш згуртованим, сильним і здатним реагувати на сучасні виклики безпеці, на шляху до союзу безпеки і оборони, що відповідає очікуванням наших громадян. Ми також віддані сильному і об'єднаному НАТО», – йдеться у повідомленні.

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У заяві йдеться про те, що наступна зустріч міністрів закордонних справ у цьому форматі відбудеться на початку літа. Крім того, планується розширена зустріч «Веймарського трикутника» та України.

У заяві додають, що «Росія націлена на нас гібридними діями, через дезінформацію, кібератаки та політичне втручання, з метою посіяти розкол у наших демократичних суспільствах. Вона залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні».

Також «Веймарський трикутник» висловив «непохитну рішучість» у підтримці України.

У своїй заяві «Веймарський трикутник» закликав ЄС до ухвалення 13-го пакету санкцій проти Росії. А також до просування України до членства в ЄС в НАТО.

Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї

Збірну Білорусі з хокею з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду-2026, де вона у вирішальному раунді могла стати однією з суперниць України. Це сталося внаслідок рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) продовжити відсторонення Росії та Білорусі на сезон 2024/25. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

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Міжнародна федерація хокею ухвалила рішення, засновуючись на аналізі, який здійснив виконавчий орган IIHF.

«На основі ретельного аналізу Рада IIHF дійшла висновку, що повернення команд Росії та Білорусі до змагань IIHF поки небезпечно. Таким чином, Росія і Білорусь не братимуть участі в чемпіонаті IIHF сезону 2024/2025. Це рішення також стосується збірної Білорусі щодо фінального олімпійського кваліфікаційного раунду, який відбудеться в серпні 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Наступний перегляд цього рішення відбудеться не раніше, ніж за рік.

Байден відреагував на погрози Трампа союзникам по НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що експрезидент США Дональд Трамп становить загрозу для своєї країни, оскільки він відмовляється захищати інших членів НАТО від нападів.Про це заявив Джо Байден у Twitter.

За словами Байдена, обіцянка в рамках НАТО, що напад на одного члена є нападом на весь Альянс, забезпечує безпеку американських сімей. І це «дуже просто».

«Будь-яка людина, яка ставить під сумнів довговічність цієї клятви, становить загрозу для нашої безпеки», – наголосив президент.

Білий дім може зменшити продаж американської зброї Ізраїлю

Президент США Джо Байден висловлює все більше розчарування прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу за закритими дверима через його небажання послабити воєнну активність у Газі. Про це пише NBC News.

Байден намагається домовитися про припинення вогню, але Нетаньягу, за словами джерел, «робить йому пекло», і з ним неможливо мати справу, зазначають джерела видання, цитуючи Байдена.

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В останні тижні непублічно президент висловлювався досить різко про ізраїльського прем’єра, кілька разів назвавши його «мудаком».

Зазначається, що відвертість виловлювань, а також нездатність ізраїльського прем'єра змінити тактику в Газі можуть призвести до проблем у їхніх відносинах.

У неділю Байден сказав Нетаньягу по телефону, що, на його думку, воєнна операція в Рафаху не повинна проводитися без належного плану із захисту й підтримки палестинців, ідеться в заяві Білого дому.

Невдоволення Байдена не призвело до серйозної зміни політики, але Білий дім почав розглядати такі варіанти. За даними видання, адміністрація обговорює затримку чи уповільнення продажів американської зброї Ізраїлю як важіль тиску, щоб змусити Нетаньягу зробити більше для захисту цивільного населення.

Крім того посадовці адміністрації розробляють варіанти офіційного визнання незалежної палестинської держави. Проте незважаючи на те, що Байден посилив свою риторику, він поки що не готовий до істотних змін у політиці.

Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону

Американський мільярдер Ілон Маск висміяв «історичні відступи» російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Кларксону. Про це Маск написав у Twitter.

Маск на своїй сторінці опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглася в Україну. На поставлене запитання диктатор РФ нібито почав шукати «історичні паралелі».

«Я до цього підходжу. Ось бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу...», – заявив Путін у жартівливій репліці на картинці.