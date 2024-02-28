Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командувач армії Британії пояснив, чому Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Командувач армії Британії пояснив, чому Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою
Тоні Радакін припустив, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа
фото з відкритих джерел

Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де її армія «бореться з боєприпасами та запасами»

Україна, як очікується, відчуватиме дефіцит боєприпасів та перебуватиме у невигідному становищі на театрі воєнних дій у протистоянні російським загарбникам. Це може тривати кілька місяців, до погодження країнами Заходу подальших кроків щодо підтримки для Києва. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє The Guardian.

У ході виступу на конференції у Лондоні він зазначив, що нині Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де її армія «бореться з боєприпасами та запасами», оскільки військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки (США) призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа досі не може заповнити цю прогалину.

«Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців», – висловив думку Радакін.

Він припустив, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа, а найімовірніше, це може статися вже наступного року.

За словами Радакіна, між союзниками по НАТО ведуться розмови про те, «як ми можемо посилити нашу підтримку України». Як очікується, нові оголошення у цьому питанні прозвучать на липневому саміті НАТО у Вашингтоні або напередодні заходу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поставка мільйона снарядів Україні була необачним зобов'язанням з боку Європейського Союзу.

Як відомо, мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять у нашу країну до кінця поточного року. 

Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок. 

Нагадаємо, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. 

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування. 

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.

Теги: Адміністрація Президента Петр Павел контрнаступ Європейський союз президент Еммануель Макрон Україна фінансування Європа армія військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Польські фермери знають, що для влади ЄС підтримка України є пріоритетом. Тому б'ють, куди боляче»
Чому польські фермери обрали кордон України?
23 лютого, 06:56
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Блінкен: Україна обов'язково стане членом НАТО
30 сiчня, 01:45
Антоніу Гутерреш — генеральний секретар ООН
Генсек ООН має піти у відставку – міністр Ізраїлю
31 сiчня, 08:24
4 лютого – День ерудита
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
5 лютого, 00:50
Канадці продовжують слідкувати за подіями в Україні
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7 лютого, 07:41
Біля Кліщіївки росіяни вбили українських військовополонених
Біля Кліщіївки росіяни вбили українських військовополонених
9 лютого, 22:01
ЄС створить посаду єврокомісара з питань оборони – Politico
ЄС створить посаду єврокомісара з питань оборони – Politico
15 лютого, 13:17
До українців звернулися понад 30 зірок, зокрема учасники гурту Imagine Dragons
Понад 30 світових зірок звернулися до українців у роковини повномасштабного вторгнення
25 лютого, 02:50
Заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон потребує фінансування негайно
Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки
21 лютого, 01:50

Події в Україні

Командувач армії Британії пояснив, чому Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою
Командувач армії Британії пояснив, чому Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою
Пашинський вийшов із СІЗО та 50 млрд євро для України. Головне за 27 лютого
Пашинський вийшов із СІЗО та 50 млрд євро для України. Головне за 27 лютого
В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії
В Україні помер відомий блогер-мільйонник: подробиці трагедії
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на сімох напрямках – Генштаб
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на сімох напрямках – Генштаб
Навіщо росіяни публікують відео страт українських полонених: пояснення Офісу генпрокурора
Навіщо росіяни публікують відео страт українських полонених: пояснення Офісу генпрокурора
Росія застосовує рекордну кількість дронів у війні проти України
Росія застосовує рекордну кількість дронів у війні проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
41K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
17K
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
5592
Що змінилось для українських біженців у Швейцарії: цифри і факти
4742
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
4526
«Щодня прокидаюсь і дякую Хорватії». Історія українських біженців, що осіли на Балканах

Новини

День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua