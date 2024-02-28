Командувач армії Британії пояснив, чому Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою

Тоні Радакін припустив, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа

Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де її армія «бореться з боєприпасами та запасами»

Україна, як очікується, відчуватиме дефіцит боєприпасів та перебуватиме у невигідному становищі на театрі воєнних дій у протистоянні російським загарбникам. Це може тривати кілька місяців, до погодження країнами Заходу подальших кроків щодо підтримки для Києва. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє The Guardian.

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У ході виступу на конференції у Лондоні він зазначив, що нині Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де її армія «бореться з боєприпасами та запасами», оскільки військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки (США) призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа досі не може заповнити цю прогалину.

«Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців», – висловив думку Радакін.

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Він припустив, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа, а найімовірніше, це може статися вже наступного року.

За словами Радакіна, між союзниками по НАТО ведуться розмови про те, «як ми можемо посилити нашу підтримку України». Як очікується, нові оголошення у цьому питанні прозвучать на липневому саміті НАТО у Вашингтоні або напередодні заходу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поставка мільйона снарядів Україні була необачним зобов'язанням з боку Європейського Союзу.

Як відомо, мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять у нашу країну до кінця поточного року.

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Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок.

Нагадаємо, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.