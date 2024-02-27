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Євросоюз представить оновлену стратегію оборонної промисловості – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз представить оновлену стратегію оборонної промисловості – Bloomberg
Євросоюз планує до 2035 року купувати до половини своїх оборонних систем в межах ЄС
фото з відкритих джерел

Європейська комісія представить стратегію протягом найближчих тижнів

Європейська комісія має намір найближчими тижнями оприлюднити нову стратегію оборонної промисловості для того, щоб збільшити закупівлі озброєнь. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт відповідного документа.

Згідно з проєктом, Євросоюз планує до 2035 року купувати до половини своїх оборонних систем в межах ЄС, змінивши тенденцію, коли більшість військової техніки закуповується в третіх країнах. Ця мета є частиною оборонно-промислової стратегії Єврокомісії, яка також передбачає спільні інвестиції, заходи щодо забезпечення критично важливих поставок та зміни в кредитній політиці Європейського інвестиційного банку, йдеться в документі.

Очікують, що Європейська комісія представить стратегію, яка все ще можуть змінити, протягом найближчих тижнів.

«Геополітичні події вказують на нагальну потребу для Європи взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку та бути готовою ефективно протистояти повному спектру загроз, з якими вона стикається», – йдеться в проєкті.

У документі наголошують, що ЄС є і повинен продовжувати ставати сильнішим гравцем у сфері безпеки й оборони, а отже, більш дієздатним у забезпеченні безпеки не лише для своїх громадян, але й світу.

Пропозиції в оборонній стратегії включають:

  • Мінімальний поріг для спільних закупівель оборонного обладнання та зміна тенденції до закупівлі військових систем у постачальників з-за меж ЄС для забезпечення того, щоб від третини до половини вартості оборонного ринку Євросоюзу була представлена внутрішньою торгівлею в ЄС.
  • Механізми, які б забезпечували негайне нарощування критично важливого постачання у разі дефіциту або кризи, а також оперативне виявлення критичної залежності від третіх країн.
  • Розширення доступу промисловості до фінансів та програм фінансування ЄС, а також створення нових партнерств у сфері оборони і безпеки.
  • Визначення флагманських проєктів, на яких слід зосередити зусилля та ресурси.

Згідно зі стратегією, ЄС повинен мати можливість масово виробляти оборонне обладнання, таке як боєприпаси та безпілотники, а також має захистити свій доступ до морського, повітряного, кібернетичного та космічного простору.

Єврокомісія запропонує створити новий орган для координації інвестицій під назвою Рада з питань оборонно-промислової готовності з метою покращення співпраці між країнами-членами та Єврокомісією. Рада також здійснюватиме моніторинг критично важливих продуктів та ланцюгів постачання.

Євросоюз також пропонує визначити флагманські проекти, такі як кіберщит, інтегрована європейська система ППО та ПРО, розробка сенсорів, які дозволять виявляти, аналізувати та реагувати на загрози в космосі, а також захист критичної інфраструктури.

Центральне місце в запропонованій стратегії посідає партнерство, особливо через посилення співпраці з НАТО, та розвиток тісніших зв'язків з Україною в оборонно-промисловому секторі, зокрема шляхом вивчення можливості дозволити Києву брати участь у спільних закупівлях на рівні держави-члена ЄС.

Нагадаємо, мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року

До слова, з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року.

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Теги: війна Європейський союз озброєння зброя

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