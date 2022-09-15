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Білий дім обговорює з Конгресом санкції проти Росії, які передбачені для спонсорів тероризму

Альона Боженко
glavcom.ua
Білий дім обговорює з Конгресом санкції проти Росії, які передбачені для спонсорів тероризму
США обговорюють санкції проти Росії, які передбачені для спонсорів тероризму
фото ілюстративне

США вважають, що в разі оголошення Росії спонсором тероризму можуть постраждати партнери Вашингтона

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з Конгресом можливість введення проти Росії обмежувальних заходів, які були б аналогічні оголошенню її державою-спонсором тероризму. Відповідну заяву зробив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Є кроки, які ми вже прийняли. І кроки, які ми можемо зробити і обговорюємо з Конгресом, які мали б наслідки, аналогічні тим, що передбачені законом про держави-спонсори тероризму, без небажаних наслідків», – підкреслив він.

Водночас він зауважив, що запровадження санкцій відбудеться не в межах повноважень стосовно визнання Росії країною-спонсором тероризму, оскільки цей статус передбачає наслідки й для інших держав, у тому числі це може завадити доставкам гумдопомоги в Україну.

«Ми вважаємо, що існує більш адресний підхід, який ми можемо застосувати, і який може притягти до відповіді російський уряд, російську економіку», – пояснив представник Держдепу.

Він нагадав, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами запровадили істотні санкції й обмеження проти Росії.

«І ми надалі робитимемо це», – підкреслив Прайс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний департамент США побоюється включення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду щодо розблокування українських чорноморських портів

11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм. 

Раніше Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Теги: тероризм санкції

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