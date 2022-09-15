Кадиров вигідно прилаштував свого сина

Ахмада Кадирова обійме посаду регіонального голови Російського руху дітей та молоді

Син Рамзана Кадирова Ахмад, у свої 16 років, очолить усі дитячі та молодіжні організації Чечні. Про це повідомляє Кавказ.Реалії, посилаючись на репортаж місцевого телеканалу.

Зазначається, що у сюжеті було показано зустріч неповнолітнього сина голови Чечні Ахмада Кадирова з міністром освіти Росії Сергієм Кравцовим, де обговорювалися «нові ідеї виховання молодого покоління».

Федеральний міністр підтримав кандидатуру Ахмада Кадирова на посаду регіонального голови Російського руху дітей та молоді, під його керівництвом будуть об'єднані всі існуючі в регіоні дитячі та молодіжні організації.

У сюжеті зауважується, що діяльність сина Кадирова буде націлена на проведення державної політики «на користь дітей та молоді» Чеченської республіки.

Нагадаємо, 3 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже «засидівся» на посаді глави Чечні та заслужив на «безстрокову та довгу відпустку».

Кадиров дійсно є беззмінним керівником Чечні – він управляє Республікою вже понад 15 років, з 2007 року. Вважається, що це значно довше, ніж будь-хто інший керував будь-яким регіоном Росії.

У Кремлі, коментуючи заяву Кадирова, сказали, що бачили його звернення, але ніяких рішень щодо нього ще не приймали.