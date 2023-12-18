Канада і Польща посилюватимуть співпрацю задля допомоги Україні

85% канадського суспільства підтримує дії уряду щодо допомоги Україні

Канада та Польща посилюють співпрацю щодо подальшого надання військової та гуманітарної допомоги Україні. Про це заявив віцепрем’єр-міністр національної оборони (МНО) Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який провів у понеділок у Варшаві свою першу міжнародну зустріч як міністр зі своїм канадським колегою Біллом Блером, пише міноборони Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Прозвучала дуже важлива декларація, що стосується зміцнення присутності Канади в Польщі, канадських військовослужбовців на східному фланзі НАТО», – заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, сторони обговорили надання допомоги Україні. Він звернув увагу на значне залучення Канади, яка має велику українську діаспору, до надання підтримки Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Польський міністр зауважив, що у розмові його канадський колега наголосив, що 85% канадського суспільства підтримує дії уряду щодо допомоги Україні. Відтак Оттава має значний суспільний мандат на допомогу Києву і співпрацю у цьому контексті з Варшавою.

Польський урядовець повідомив, що з канадським міністром узгоджено питання подальшої співпраці у сфері оборони, обміну досвідом і допомоги Україні.

Косіняк-Камиш зазначив, що канадський міністр подякував польській стороні і польським військовим за вкладені зусилля щодо налагодження логістичних шляхів надання військової і гуманітарної допомоги Україні. Він зауважив, що для Польщі ця декларація канадської сторони є дуже важливою. Міністр додав, що Варшава й надалі тісно співпрацюватиме з Оттавою, зокрема, у питанні надання допомоги Україні.

Нагадаємо, Канада ввела заборону на імпорт російських діамантів. До відома наприкінці листопада Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.