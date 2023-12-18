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Канада і Польща посилюватимуть співпрацю задля допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада і Польща посилюватимуть співпрацю задля допомоги Україні
Варшава й надалі тісно співпрацюватиме з Оттавою, зокрема, у питанні надання допомоги Україні
фото з відкритих джерел

85% канадського суспільства підтримує дії уряду щодо допомоги Україні

Канада та Польща посилюють співпрацю щодо подальшого надання військової та гуманітарної допомоги Україні. Про це заявив віцепрем’єр-міністр національної оборони (МНО) Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який провів у понеділок у Варшаві свою першу міжнародну зустріч як міністр зі своїм канадським колегою Біллом Блером, пише міноборони Польщі.

«Прозвучала дуже важлива декларація, що стосується зміцнення присутності Канади в Польщі, канадських військовослужбовців на східному фланзі НАТО», – заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, сторони обговорили надання допомоги Україні. Він звернув увагу на значне залучення Канади, яка має велику українську діаспору, до надання підтримки Україні.

Польський міністр зауважив, що у розмові його канадський колега наголосив, що 85% канадського суспільства підтримує дії уряду щодо допомоги Україні. Відтак Оттава має значний суспільний мандат на допомогу Києву і співпрацю у цьому контексті з Варшавою.

Польський урядовець повідомив, що з канадським міністром узгоджено питання подальшої співпраці у сфері оборони, обміну досвідом і допомоги Україні.

Косіняк-Камиш зазначив, що канадський міністр подякував польській стороні і польським військовим за вкладені зусилля щодо налагодження логістичних шляхів надання військової і гуманітарної допомоги Україні. Він зауважив, що для Польщі ця декларація канадської сторони є дуже важливою. Міністр додав, що Варшава й надалі тісно співпрацюватиме з Оттавою, зокрема, у питанні надання допомоги Україні. 

Нагадаємо, Канада ввела заборону на імпорт російських діамантів. До відома наприкінці листопада Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.

Теги: Канада Польща Україна гуманітарна допомога

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