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Лукашенко за загадкових обставин позбувся свого помічника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лукашенко за загадкових обставин позбувся свого помічника
Олександр Лукашенко особисто прокоментував усунення свого помічника з посади
фото із відкритих джерел

«Ігоря Бриля звільнено з посади помічника президента Республіки Білорусь у зв'язку зі скоєнням провини, несумісної зі знаходженням на державній цивільній службі»

Самопроголошений президент Білорусі терміново вирішив позбутись свого заступника, але ніяких чітких пояснень свого рішення не навів.  Лукашенко своїм указом звільнив із посади  помічника Ігоря Бриля – інспектора з Вітебської області, повідомила пресслужба багаторічного очільника білоруської держави. Зазначається, що чиновника звільнили за несумісну із держслужбою провину, проте не вказали, за яку саме. Як пишуть білоруські ЗМІ Брило на минулому тижні загадково зник зі свого робочого місця, а потім, нібито, опипився за ґратами, у одному із СІЗО.

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«Ігоря Бриля звільнено з посади помічника президента Республіки Білорусь – інспектора по Вітебській області у зв'язку зі скоєнням провини, несумісної зі знаходженням на державній цивільній службі», – йдеться в повідомленні.

Раніше Брило очолював міністерство сільського господарства та продовольства. Після призначення помічником Лукашенка зазначав, що нову посаду не слід сприймати «як заслання».

Раніше Лукашенко заявив, що в Білорусі розкрили злочинні схеми під час експорту молока до Росії, до яких були причетні і посадовці. Як приклад він навів могилівське підприємство «Бабушкина крынка», у справі якого вже затримано 26 осіб. За його словами, правоохоронці зараз перевіряють вісім комерційних груп. Вони встановили контроль за вигідними для себе умовами над експортом до Росії молочної продукції білоруських підприємств. Зловмисники уникали сплати податків.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна для США відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни. Про це передає Belta. Лукашенко вважає, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна відходить на другий план і партнери від неї відвернуться.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Україна президент соцмережі

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