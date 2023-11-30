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Скільки коштує ялинка у 2023 році: ціни по областях

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки коштує ялинка у 2023 році: ціни по областях
На Київщині за ялинку просять до 350 грн, а на Чернігівщині доведеться викласти до 770 грн
фото: Центральний лісовий офіс/Facebook

Ціни залежать від розміру дерева та області, в якому воно продається 

В Україні офіційно розпочався продаж новорічних ялинок. Купуючи дерево у лісівників, громадяни сплачують податки, з яких формується бюджет певної громади та всієї країни, повідомило державне підприємство «Ліси України».

Київська та Житомирська області

Зазначається, що цього року в цих областях підготували до продаж майже 18 тис дерев. В асортименті – сосна та ялина звичайні. Доступні також варіанти у горщиках – їх згодом можна висадити у садку чи на подвір’ї. Ціни залишилися на рівні минулого року та коливаються від 70 до 350 грн, залежно від розміру. В наявності дерева від 0,5 до трьох метрів.

Черкаська, Вінницька та Кіровоградська області

Лісівники підготували понад 33 тис новорічних дерев. В асортименті – сосна звичайна, сосна кримська, ялина звичайна та ялина канадська від одного до трьох метрів. Вартість новорічного деревця залежить від його висоти, породи та якості. Також є ялинки в горщиках.

Волинь та Рівненщина

Філії Поліського лісового офісу реалізували першу тисячу святкових дерев. В асортименті – ялина звичайна, ялиця біла, ялина колюча, ялина канадська, сосна кримська та інші. Продаються хвойні дерева різних висот, зокрема і в контейнері.

Харківщина та Полтавщина

Ціни залежать від висоти деревця і в середньому складають:

  • сосна звичайна до 1 м – 96 грн;
  • сосна звичайна від 1 до 2 м – 132 грн;
  • сосна звичайна від 2 до 3 м – 240 грн;
  • сосна кримська до 1 м – 168 грн;
  • сосна кримська від 1 до 2 м – 252 грн;
  • сосна кримська від 2 до 3 м – 360 грн.

Лісівники заготовляють новорічні дерева на спеціально вирощених плантаціях або під час проведення лісогосподарських заходів, тож шкоди для природи жодним чином не завдають.

Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька області

У лісівників Хмельниччини, Буковини та Тернопільщини передноворічна ялинкова кампанія стартує з 1 грудня. Цього року лісівники готові реалізувати 21300 хвойних деревець. З них 11600 – на Хмельниччині, 6500 – у Чернівецькій області та 3200 – у Тернопільській. В асортименті – ялина, ялиця та сосна. Лісівники вирощують ці дерева на спеціальних новорічних плантаціях. Ціни коливаються від 120 до 600 грн і залежать від розміру ялинки (від 0,5 до понад трьох метрів).  

Сумщина та Чернігівщина

У цих областях підготували понад 36,5 тис. ялинок та сосен для цьогорічного Новорічного ярмарку. Продаватимуть їх на спеціально облаштованих лісівниками майданчиках у кожній філії Північного лісового офісу ДП «Ліси України». Найнижча ціна на Сумщині – 81 грн, а найдорожчі ялинки на Чернігівщині можуть коштувати 770 грн.

Як перевірити, що ялинку зрубали легально

На офіційно заготовлених деревах повинні бути бирки та штрих-коди, а у продавця – відповідні документи. Перевірити легальність можна з телефону через додаток Ялинка.info – потрібно ввести номер з етикетки дерева.

Нагадаємо, у Харкові другий рік поспіль з метою безпеки мирних мешканців головна ялинка міста буде у метрополітені. Святкове дерево встановили та нарядили на станції метро «Університет». До слова, головну ялинку країни цього року, за традицією, встановлять на Софійській площі. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці.

Теги: ціни документи Україна новорічні свята ялинка

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