ЄС сформував раду Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Рада проведе своє перше засідання в Гаазі (Нідерланди) у грудні

На конференція учасників Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, було обрано сімох членів Ради Реєстру. Перше засідання відбудеться у грудні в Гаазі. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи,.

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«Конференція країн-учасниць Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, зібралася на третє засідання 16 листопада та обрала сімох членів Ради Реєстру», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з 18 кандидатів (дев'ять чоловіків і дев'ять жінок) із чотирьох різних континентів обрано на трирічний термін (з можливістю продовження один раз) Юлію Кирпу (Україна), Норберта Вюлера (Німеччина), К'яру Джорджетті (Італія), Роберта Спано (Ісландія), Вейо Гейсканена (Фінляндія), Люсі Рід (США, США) та Александру Менжиковську (Польща).

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Рада є одним з «основних органів Реєстру і має вирішальне значення для його функціонування. Вона пропонуватиме правила і положення, що регулюють роботу Реєстру, і несе відповідальність за реєстрацію правомочних претензій у Реєстрі», зазначили у пресслужбі.

Рада проведе своє перше засідання в Гаазі (Нідерланди) у грудні. На сьогодні в Реєстрі збитків для України беруть участь 43 країни та Євросоюз.

«Реєстр розташований у Гаазі, він буде реєстром доказів і позовів про відшкодування, збитків або шкоди, завданих усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна міжнародно-протиправними діями Росії в Україні або проти неї. Це перший крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам цієї агресії. Мета полягає в тому, щоб Реєстр міг почати отримувати позови в першому кварталі 2024 року», – додали у Раді Європи.

Як повідомлялося, Європейський Союз готовий брати участь у фінансуванні витрат на створення міжнародного Реєстру збитків та замовленні приміщень для цієї установи в Гаазі. Про це у Ризі на неформальній зустрічі міністрів юстиції країн-членів Ради Європи, що відбулася за ініціативи латвійського головування, сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

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Нагадаємо, глави держав та урядів 46 країн-членів Ради Європи під час зустрічі в Рейк'явіку у травні ухвалили рішення, що стосуються притягнення до відповідальності російських загарбників за злочини на території України.