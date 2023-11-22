Канада планує збільшити військову присутність у ЄС

Канада виділить до $2 млрд на посилення військової присутності в Європі

Канада планує витратити 2,6 млн канадських доларів ($1,9 млрд) на збільшення військової присутності в Європі, включаючи Латвію, у 2023-2029 роках. Про це пише видання Report, посилаючись на проект бюджету країни.

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Відповідно до зазначених у документі даних, у 2023-2024 фінансовому році на ці цілі закладено 417 млн канадських доларів ($304,4 млн), у 2024-2025-му – 802 млн канадських доларів ($585,4 млн), а 2025-2026-го – 872 мільйони ($636,4 млн).

Потім щорічного протягом трьох років Канада розраховує витрачати на посилення військової присутності в Центральній та Східній Європі, включаючи Латвію, 178 млн канадських доларів ($129,9 млн).

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До слова, уряд Канади звернувся до парламенту із запитом про виділення 500 млн канадських доларів (близько $385 млн) на військову допомогу Україні. Про це йдеться у бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад, повідомляє Укрінформ. Зазначається, що ці кошти будуть використані на «надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків».

Також влада Канади запровадила нові антиросійські санкції, під які потрапили дев'ять осіб і шість компаній. Про це йдеться на урядовому сайті Канади. Санкції, зокрема, запроваджено проти газети «Известия», «Парламентской газеты» і телеканалу Рен ТВ.

У повідомленні зазначено, що фізособи і компанії, які потрапили під обмеження, «входять до мережі, мета якої – поширювати неправдиву інформацію та пропаганду, яку вони виставляють як думку експертів».