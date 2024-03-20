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Канада розглядає купівлю українських дронів

Ірина Луцак
glavcom.ua
Канада розглядає купівлю українських дронів
Канада може закуповувати дрони українського виробництва
фото з відкритих джерел

Країна також намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде виготовлена в Україні – міністр оборони Канади

Канада й інші партнери України могли б закуповувати вироблені в Україні дрони для власних оборонних потреб. Про це під час пресконференція в Оттаві розповів міністр оборони Канади Білл Блер, передає Укрінформ.

За його словами, під час лютневого візиту до Києва йому вдалося обговорити досвід України у використанні дронів на полі бою, а також досягнення у їх виробництві із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

«Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість», – сказав Блер.

За його словами, «ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами». «Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель», – зазначив міністр.

Він додав, що Канада разом з іншими партнерами по коаліції спроможностей намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде виготовлена в Україні. «Ми у дусі співпраці працюватимемо з українцями, підтримуватимемо їх власне виробництво. Утім у цьому є дійсні переваги й для усіх членів коаліції, в тому числі Канади», – підсумував Блер.

Нагадаємо, Канада приєднується до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України, виділивши 40 млн доларів військової допомоги та 7,5 млн доларів на прилади нічного бачення, офіційно приєднавшись до Коаліції проти безпілотників на чолі з Латвією та Великою Британією.

Як повідомлялося раніше, Канада досі не передала Україні обіцяний зенітний ракетний комплекс Nasams, оскільки їй бракує коштів від США. Угода перебуває у підвішеному стані.

Також Канада, після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, і собі  активізувала переговори про безпекову угоду із Києвом. Українка влада вже отримала проєкт відповідної угоди.

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Теги: Канада військова допомога дрон

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