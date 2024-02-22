Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Інтелектуальні дрони: майбутнє ЗСУ?

glavcom.ua
Наші військові ефективно використовують дрони на полі бою
фото: armyinform.com.ua

Що змінять інтелектуальні дрони для ЗСУ

Після проголошення намірів ЄС виробити та надати Україні мільйон дронів протягом року у частини українців виник певний оптимізм. Особливо, з урахування того, що значна цих майбутніх дронів планується зі штучним інтелектом (ШІ).

Воно начебто і так: сучасні європейські дрони будуть роїтися і самостійно знищувати ворога під кожним кущем. І це нівелює і перевагу агресора у небі, і дефіцит боєприпасів у нас.

Насправді все складніше. Як завжди.

З одного боку, є підстави вважати, що з постачанням дронів у Європи складеться успішніше, ніж зі снарядами, зобов’язання по яких не виконані.
Це тому, що снаряди в Європи на складах є. Для власного використання на випадок війни. І виробництво снарядів для України там розглядається як бізнесовий проєкт: прибуток – головне, поспішати нема куди.

З ударними дронами ситуація принципово інша. Бо їх у Європи у достатній кількості нема. Тобто, є чудові розробки, є дослідні зразки, але все це для полігону, а не для поля бою. А всі вже зрозуміли, що сучасні дрони у війні проти ворога, який не зважає на втрати, вирішують дуже багато.

Тому європейським виробникам необхідно терміново налагоджувати дронове виробництво, випробовувати їх в умовах справжньої війни, доопрацьовувати і починати заповнювати НАТОвські арсенали. Тут той щасливий випадок, коли наші інтереси і інтереси партнерів співпадають.

З іншого боку, дрони навіть з анонсованим ШІ не зможуть повністю компенсувати недостатню чисельність ЗСУ, тим більше, відсутність у нас достатньої кількості авіації, артилерії і боєприпасів.

За сучасного рівня ШІ він не здатен самостійно керувати дронами у складних умовах бою у лісопосадках, забудові і так далі. По-перше, для цього дрони потрібно буде обладнувати лідарами, що значно їх ускладнить і підвищить вартість. По-друге, вони стануть витрачати забагато енергії, що зменшить їх автономність і радіус дії.

Тому, швидше за все, ШІ буде лише асистувати оператору, і він зможе вправлятися не з одним, а відразу з декількома дронами. Але обирати цілі і вести рій дронів над складним рельєфом все ж таки доведеться людині. І це загалом помітно підсилить наш бойовий потенціал, але навряд чи вирішальним чином.

А що до переваги, точніше, хоча б паритету з ворогом, нам необхідно ще п’ять «блукаючих Петріотів» (той, хто впровадив цю тактику засідок ППО, заслуговує на найвищу державну нагороду), щонайменше 50 НАТОвських літаків з далекобійними ракетами (і «повітря-поверхня», і «повітря-повітря»), і звісно, все той же мільйон снарядів.

Бо у цій війні перемагає масовість.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ війна українці Україна безпілотник дрон НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Валютні обмеження стримують як інвестора зовнішнього, так і внутрішнього українського»
Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді
25 сiчня, 21:08
Залужний став головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)
29 сiчня, 20:24
Українські солдати їдуть на бронемашині на передовій біля Бахмута, 13 серпня 2023 року
Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України Світова преса
20 лютого, 14:50
Місце падіння літака
Падіння літака Іл-76. У Білгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
25 сiчня, 15:30
Пожежа, яка спалахнула внаслідок атаки, булае локалізована
РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині, спалахнула пожежа
2 лютого, 08:58
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
Боррель повідомив, коли ЄС затвердить фонд військової допомоги Україні
3 лютого, 23:50
Російський диктатор щонайменше шість разів збрехав у розмові із журналістом
Головні фейки Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону
9 лютого, 11:08
Алан Бадоєв: «Це фільм не про війну, це стрічка про наших людей, про єднання. Це факт про нашу справжню історію, яку ніхто й ніколи не має права переписати»
Після перегляду хочеться мовчати: Алан Бадоєв представив документальну стрічку «Довга Доба»
12 лютого, 12:51
Гейлі наголосила, що в разі, коли Росія зможе захопити Україну, наступними жертвами її агресії стануть Польща і країни Балтії
Конкурентка Трампа на виборах висловилась про допомогу Україні
18 лютого, 21:23

Олександр Кочетков

Інтелектуальні дрони: майбутнє ЗСУ?
Інтелектуальні дрони: майбутнє ЗСУ?
Нечувані міжнародні санкції, або Чому у Росії достатньо грошей?
Нечувані міжнародні санкції, або Чому у Росії достатньо грошей?
Чому довелося залишити Авдіївку
Чому довелося залишити Авдіївку
Чи здатен Трамп нашкодити Україні?
Чи здатен Трамп нашкодити Україні?
Повернення Трампа. Глобальна стабільність під загрозою
Повернення Трампа. Глобальна стабільність під загрозою
Входимо в найскладнішу фазу війни
Входимо в найскладнішу фазу війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
93K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
48K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
44K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
21K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою
14K
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW

Новини

Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Сьогодні, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Сьогодні, 13:50
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua