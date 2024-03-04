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Франція показала, скільки надала Україні військової допомоги з початку війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Франція показала, скільки надала Україні військової допомоги з початку війни
Військова допомога Україні за весь час війни оцінюється у 2,615 млрд євро
фото з відкритих джерел

Військова допомога Франції включає техніку, боєприпаси на навчання українських військових

Міністерство оборони Франції опублікувало список військової допомоги, надану Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Французьке відомство відзначає, що військова допомога Україні оцінюється у 2,615 млрд євро, до яких додається 1,2 млрд євро, пожертвуваних Європейському фонду миру (EFF).

У повідомленні йдеться, що ці поставки відповідають трьом критеріям забезпечення: оснащення боєприпасами, навчання та обслуговування техніки. Зокрема, на території Франції та Польщі за підтримки Парижа пройшли навчання близько 10 тис українських військових.

Список із 50 пунктів включає як захисне спорядження, так і засоби зв'язку, а також різні озброєння та безпілотні апарати. Дані оприлюднено станом на 31 грудня 2023 року, тобто до підписання між Францією і Україною двосторонньої угоди про безпеку.

Серед систем протиповітряної оборони, які Париж визначив серед пріоритетних напрямків підтримки Києва, до кінця 2023 року поставили дві установки Crotale NG, шість ПЗРК Mistral, одну франко-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T. Дані про боєкомплект не вказані для жодної з систем. Також вказано радар ППО CM200, але, ймовірно, мова йде про радар Ground Master 200 (GM200), про який оголосили ще в лютому 2023 року. Серед засобів ураження повітря-поверхня вказані лише ракети SCALP (аналог британської Storm Shadow), їх кількість не розкривається.

Іншим пріоритетним напрямком, за яким французька влада вирішила підтримати Україну у війні з Росією, є артилерія. До кінця 2023 року Париж передав ЗСУ 30 самохідних артилерійських установок Caesar, шість знятих з озброєння гаубиць TRF1, чотири реактивні системи залпового вогню та 10 120-мм мінометів. До гаубиць також поставили 30 тис снарядів. Серед протитанкових систем є 1 002 гранатомети AT4 і три ПТРК Мілан.

За весь час повномасштабної війни Франція поставила 38 легких колісних танків AMX10 RC і 250 бронеавтомобілів з озброєнням або в санітарній конфігурації, а також 120 позашляховиків і шість вантажівок. Для AMX10 RC поставили 9 тис боєприпасів для головної гармати.

Крім того, Україна отримала 160 розвідувальних безпілотників, а також 10 пристроїв для виявлення дронів. Про які саме безпілотники йдеться, невідомо, але в графі «морські судна» вказані лише 30 надувних човнів Zodiacs Futura. Однак раніше французька влада заявляла про бажання розширити співпрацю у сфері безпілотних апаратів і повідомляла про плани будівництва виробництв на території України.

Серед стрілецької зброї 55 кулеметів калібру 7,62 мм, 560 кулеметів калібру 12,7 мм, а також 1 000 гвинтівок Famas і 20 снайперських гвинтівок. За два роки до них було поставлено 1,7 млн патронів калібру 12,7 мм, 1,1 млн патронів для легкої стрілецької зброї, включаючи калібри 9 мм і 5,56 мм, а також 10,5 тис гранат і 3,6 тис протитанкових мін. Інші позиції включають паливо, засоби захисту (бронежилети, шоломи), а також аптечки, засоби зв'язку та навігації.

Нагадаємо, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів. 

До слова, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії. 

Як повідомлялося, Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери, а також десантні катери. Також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів. 

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Теги: Франція навчання Україна боєприпаси озброєння військова допомога

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