Канада пояснила, чому досі не передала Україні обіцяний Nasams

Торік Канада виділила кошти на придбання ЗРК Nasams, уклавши контракт із США

Канада досі не передала Україні обіцяний зенітний ракетний комплекс Nasams, оскільки їй бракує коштів від США. Угода перебуває у підвішеному стані. Про це повідомляє видання Edmonton Journal.

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Торік Канада виділила кошти на придбання ЗРК Nasams, уклавши контракт із США. Але коаліційна закупівля перебуває у підвішеному стані. Причина – внутрішні проблеми США у питаннях розподілу фінансів.

«Американці повинні забезпечити фінансування, щоб завершити контракти (з виробником Kongsberg Defense and Aerospace – «Главком»)», – сказав канадський міністр оборони Білл Блер.

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За його словами, без угоди на покупку, знадобилися б роки на звичайний процес закупівель. «Ми намагалися прискорити процес. На жаль, американці зіштовхнулися з деякими проблемами з власним фінансуванням.Звичайно, посол США захищав нас від імені свого уряду, і я розмовляв із канцелярією міністра оборони. Вони розуміють, що для нас це дуже терміново. Україна заявила, що хоче, щоб ми якнайшвидше поставили ці ракети NASAMS, і ми робимо все можливе», – сказав він.

Зазначимо, що Канада ухвалила рішення про придбання системи Nasams для подальшої передачі Збройним силам України 10 січня 2023 року. Згідно з угодою, Канада зобов'язалася повністю оплатити вартість зенітно-ракетного комплексу США, а потім Сполучені Штати мали здійснити пряму поставку системи в Україну. Таким чином, Канаді не потрібно було б отримувати дозвіл від США на реекспорт озброєння. Однак виробники системи Nasams попередили, що на виробництво зенітно-ракетного комплексу для України може знадобитися до двох років. Незважаючи на це попередження, глава міністерства оборони Канади, Аніта Ананд, висловила впевненість у тому, що вдасться впоратися з цим завданням швидше.

Зенітно-ракетний комплекс Nasams – це передова система протиповітряної оборони, розроблена норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською компанією Raytheon. Вона являє собою мобільний зенітно-ракетний комплекс, здатний знищувати безпілотні літальні апарати, балістичні та крилаті ракети, вертольоти, літаки та інші цілі на середніх і малих висотах за будь-яких метеоумов. Система здатна вражати цілі на відстані до 40 км і висоті до 21 км.

Як повідомлялося, Канада, після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, і собі активізувала переговори про безпекову угоду із Києвом. Українка влада вже отримала проєкт відповідної угоди.