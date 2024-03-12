США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні на $400 млн – ЗМІ

Пакет на $400 млн можуть оголосити вже сьогодні

Пакет військової допомоги хочуть придбати за кредитні кошти, які Пентагону повернули за нещодавні закупівлі

США вперше за кілька місяців готуються оголосити про новий пакет військової допомоги України на $400 млн. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на неназваних американських офіційних осіб.

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Кошти на цей пакет візьмуть із кредитів, які повернули Пентагону за нещодавні закупівлі. Новий пакет можуть виділити на тлі затримки додаткових коштів, виділення яких блокують республіканці в Палаті представників.

За даними агентства, пакет на $400 млн можуть оголосити вже сьогодні, 12 березня.

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Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.