Канада надасть майже $30 млн на ініціативу Чехії по допомозі Україні

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що ці кошти допоможуть доставити кілька тисяч снарядів важких боєприпасів

Канада приєднується до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України, виділивши 40 млн доларів військової допомоги та 7,5 млн доларів на прилади нічного бачення, офіційно приєднавшись до Коаліції проти безпілотників на чолі з Латвією та Великою Британією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра оборони країни Білла Блера.

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Білл Блер заявив, що ці кошти допоможуть доставити кілька тисяч снарядів важких боєприпасів. За його словами, Оттава також передасть Києву прилади нічного бачення на суму в понад $5,5 мільйонів.

«Україна дуже чітко дала нам зрозуміти, що зараз відчайдушно потребує артилерійських боєприпасів, і що їх нестача відчувається на полі бою», – сказав Блер.

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Зобов'язання допомогти купити снаряди було частиною оборонної угоди, яку Канада підписала минулого місяця з Чехією, але тоді Оттава не повідомила, скільки коштів вона витратить.

Оттава вже передала Києву близько 40 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які отримала як з власних запасів, так і за рахунок закупівель через уряд США.

Наразі Канада також намагається збільшити власне виробництво 155-мм снарядів.

Як повідомлялося раніше, Україна ось-ось отримає великі партії боєприпасів за допомогою Чехії. Перші партії боєприпасів, закуплених Чехією у третіх країнах, почнуть надходити до України найближчими тижнями.

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Нагадаємо, Чехія різко засуджує Росію за її дії в Україні і закликає Захід посилити військову допомогу Києву. Для цього Прага домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування. Усього на закупівлю 1,5 млн боєприпасів потрібно близько 3 млрд євро. При цьому Німеччина вже дала на це 500 млн. євро, а США не беруть участі в цій ініціативі.

Раніше стало відомо, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляють «Чеські новини».За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.