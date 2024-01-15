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Канада слідом за Британією підготувала безпекову угоду з Україною: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада слідом за Британією підготувала безпекову угоду з Україною: деталі
Канада вже вислала копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори
фото з відкритих джерел

Канада прагне зафіксувати на папері свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки України

Канада, після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, і собі  активізувала переговори про безпекову угоду із Києвом. Українка влада вже отримала проєкт відповідної угоди. Про це заявила посол Канади в України Наталка Цмоць «Європейській правді». 

«Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною», – розповіла вона

У Канаді вважають, що це має бути угода про «безпекові запевнення – security assurances», уточнила пані посол. Водночас вона не вбачає жодних проблем у такому терміні. За словами Наталки Цмоць, такий підхід є спільним для країн «Великої сімки». 

«Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це – термінове питання», – сказала вона. 

При цьому Цмоць зауважила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів Канади та України.

«Прем’єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому», – наголосила посол. 

Як повідомлялося, Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

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Теги: Канада безпека

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