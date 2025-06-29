Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канцлер Німеччини пояснив, чому відкидає телефонну розмову з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Канцлер Німеччини пояснив, чому відкидає телефонну розмову з Путіним
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
фото з відкритих джерел

Мерц продовжує відкидати контакти з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив , що поки що не має наміру розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Журналісти поставили запитання, чи планує Мерц як колишній канцлер Олаф Шольд зідзвонюватись з Путіним, Мерц відповів: «Нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини до Москви супроводжувався Росією сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником було бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних розмов, я б утримався від цього надовго».

На запитання, чи спостерігає він, як президент США Дональд Трамп дистанціюється від Путіна, Мерц продовжив: «Президент США виявляє зростаючий скептицизм і стає більш критичним. Це процес. У Європі існує значний консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки».

Щодо можливих нових санкцій США проти Росії, Мерц сказав, що санкції також шкодять економіці США. «Але Сенат США зараз інтенсивно обговорює запровадження санкцій, і останнє слово матиме президент. Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і Сполучені Штати запровадили жорсткіші санкції спільно».

Нагадаємо, глава Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Білого дому на першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом після вступу на посаду. За повідомленням, New York Times Мерц не зміг досягти однієї з важливих цілей свого візиту до президента США Дональда Трампа. Вона стосувалася підтримки України. 

За словами німецьких посадовців, Мерц прибув до Вашингтона з надією переконати американського лідера відігравати більш активну роль у захисті України, щоб змусити Росію припинити вторгнення.

Попри це, ані публічно, ані в приватній розмові з канцлером Трамп не взяв на себе зобов’язання підтримувати Україну зброєю або ввести санкції проти Росії. Ба більше, він навіть натякнув, що санкції можуть стосуватися й України.

Тоді ж на пресконференції Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії. Він відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Але уточнив, що «це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє».

Він також порівняв повномасштабну війну між Росією та Україною з «двома маленькими дітьми, які бʼються, як божевільні».

Читайте також:

Теги: переговори Фрідріх Мерц путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конфлікт на Близькому сході показав слабкість Путіна
Кінець іранської помсти, пластикова перемога Трампа, та велике перевзування у повітрі Путіна
24 червня, 18:32
Окупанти мають певні тактичні успіхи та просування вглиб української території
Навіщо Путіну Сумщина
15 червня, 16:00
Путін не раз повертався до теми загарбання наших територій
Путін сподівається, що світ узаконить окупацію України Росією
21 червня, 13:27
Майкл Феллон: Росія як загроза не зникне ні завтра, ні післязавтра
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
5 червня, 15:35
Міністр оборони Великої Британії: Способи ведення війни швидко змінюються
Британія збирає армію для атаки на Путіна? Міністр оборони розповів куди витратять понад $1,3 млрд
29 травня, 15:29
Трамп поки що не виконав своїх погроз щодо санкцій проти РФ
Трамп приділяє все менше уваги питанням України – ABC News
3 червня, 19:50
Ігор Стрєлков заявив, що «буферні зони» не дають жодних переваг
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
15 червня, 11:50
Путін виступив із заявами про Україну
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
19 червня, 02:14
Трамп – мужня людина, а НАТО «кинуло» Росію. Головні заяви Путіна у Мінську
Трамп – мужня людина, а НАТО «кинуло» Росію. Головні заяви Путіна у Мінську
27 червня, 19:45

Політика

Канцлер Німеччини пояснив, чому відкидає телефонну розмову з Путіним
Канцлер Німеччини пояснив, чому відкидає телефонну розмову з Путіним
Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що не дозволить прийняти Україну в ЄС і НАТО
Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що не дозволить прийняти Україну в ЄС і НАТО
Дрони ГУР атакували арсенал Міноборони РФ у Брянську – ЗМІ
Дрони ГУР атакували арсенал Міноборони РФ у Брянську – ЗМІ
Словаччина просить ЄС відкласти 18-й пакет санкцій проти Росії
Словаччина просить ЄС відкласти 18-й пакет санкцій проти Росії
Росія після війни в Україні стане сильнішою – генерал Бундесверу
Росія після війни в Україні стане сильнішою – генерал Бундесверу
Ізраїль заявляє про нейтралізацію ядерної загрози Ірану після ударів
Ізраїль заявляє про нейтралізацію ядерної загрози Ірану після ударів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті
229K
Гонець Путіна неочікувано назвав винного у розв'язанні Третьої світової
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 червня 2025
26K
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
21K
Прогноз магнітних бур на 28-30 червня: якою буде сонячна активність
14K
У Києві оголошено повітряну тривогу

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 22:39
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua