Канцлер Німеччини пояснив, чому відкидає телефонну розмову з Путіним

Мерц продовжує відкидати контакти з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив , що поки що не має наміру розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Журналісти поставили запитання, чи планує Мерц як колишній канцлер Олаф Шольд зідзвонюватись з Путіним, Мерц відповів: «Нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини до Москви супроводжувався Росією сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником було бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних розмов, я б утримався від цього надовго».

На запитання, чи спостерігає він, як президент США Дональд Трамп дистанціюється від Путіна, Мерц продовжив: «Президент США виявляє зростаючий скептицизм і стає більш критичним. Це процес. У Європі існує значний консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки».

Щодо можливих нових санкцій США проти Росії, Мерц сказав, що санкції також шкодять економіці США. «Але Сенат США зараз інтенсивно обговорює запровадження санкцій, і останнє слово матиме президент. Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і Сполучені Штати запровадили жорсткіші санкції спільно».

Нагадаємо, глава Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Білого дому на першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом після вступу на посаду. За повідомленням, New York Times Мерц не зміг досягти однієї з важливих цілей свого візиту до президента США Дональда Трампа. Вона стосувалася підтримки України.

За словами німецьких посадовців, Мерц прибув до Вашингтона з надією переконати американського лідера відігравати більш активну роль у захисті України, щоб змусити Росію припинити вторгнення.

Попри це, ані публічно, ані в приватній розмові з канцлером Трамп не взяв на себе зобов’язання підтримувати Україну зброєю або ввести санкції проти Росії. Ба більше, він навіть натякнув, що санкції можуть стосуватися й України.

Тоді ж на пресконференції Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії. Він відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Але уточнив, що «це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє».

Він також порівняв повномасштабну війну між Росією та Україною з «двома маленькими дітьми, які бʼються, як божевільні».