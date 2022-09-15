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Карабаський конфлікт. Азербайджан заявив про загибель 71 військового

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Карабаський конфлікт. Азербайджан заявив про загибель 71 військового
Кілька днів на кордоні між Вірменією та Азербайджаном тривала перестрілка
фото з відкритих джерел

Станом на 15 вересня вогонь на лінії зіткнення Вірменії та Азербайджану практично припинився

Міноборони Азербайджану опублікувало дані 71 загиблого військовослужбовця після поновлення бойових дій з Вірменією. Про це міноборони повідомило на власному сайті.

Згідно зі списком, унаслідок поновлення бойових дій з Вірменією загинув 71 азербайджанський військовослужбовець.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що внаслідок поновлення бойових дій на кордоні з Азербайджаном загинули 105 вірменських військовослужбовців. 

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка.

Єреван заявив про «широкомасштабні провокації азербайджанської сторони». У свою чергу влада Азербайджану наголосила, що обстріл – це «відповідь на провокацію та диверсію з боку Вірменії». 

Міністерство закордонних справ України закликало Азербайджан та Вірменію до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. 

Сьогодні стало відомо, що Вірменія та Азербайджан досягли домовленості про перемир'я. Про це повідомив у ніч на 15 вересня секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян. Проте, за його словами, жодного документа чи угоди, яка готується до підписання з Баку, не існує.

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Теги: Азербайджан влада міністр Міноборони обстріл

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