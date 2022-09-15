Карабаський конфлікт. Азербайджан заявив про загибель 71 військового

Кілька днів на кордоні між Вірменією та Азербайджаном тривала перестрілка

Станом на 15 вересня вогонь на лінії зіткнення Вірменії та Азербайджану практично припинився

Міноборони Азербайджану опублікувало дані 71 загиблого військовослужбовця після поновлення бойових дій з Вірменією. Про це міноборони повідомило на власному сайті.

Згідно зі списком, унаслідок поновлення бойових дій з Вірменією загинув 71 азербайджанський військовослужбовець.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що внаслідок поновлення бойових дій на кордоні з Азербайджаном загинули 105 вірменських військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка.

Єреван заявив про «широкомасштабні провокації азербайджанської сторони». У свою чергу влада Азербайджану наголосила, що обстріл – це «відповідь на провокацію та диверсію з боку Вірменії».

Міністерство закордонних справ України закликало Азербайджан та Вірменію до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту.

Сьогодні стало відомо, що Вірменія та Азербайджан досягли домовленості про перемир'я. Про це повідомив у ніч на 15 вересня секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян. Проте, за його словами, жодного документа чи угоди, яка готується до підписання з Баку, не існує.