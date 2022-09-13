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Азербайджан відновив режим тиші з Вірменією – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Азербайджан відновив режим тиші з Вірменією – ЗМІ
У ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії
фото: trend.az

На сайті Міноборони Азербайджану інформації про припинення вогню немає

Азербайджанське незалежне видання Trend İnformasiya Agentliyi повідомило про відновлення режиму припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією. Видання повідомляє, що «після широкомасштабної провокації збройних сил Вірменії на держкордоні та заходів у відповідь з боку Азербайджану» було досягнуто о 09:00 режиму припинення вогню.

Згодом, за даними видання, «збройні сили Вірменії знову порушили домовленість, продовживши провокації». Але з 09:15 режим припинення вогню було відновлено.

На сайті Міноборони Азербайджану інформації про припинення вогню немає. Також відсутня така інформація на сайті Міноборони Вірменії та на сайті прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Міноборони Вірменії повідомило, що станом на 8:00 ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану «істотно не змінилася».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відреагували на загострення ситуації між Азербайджаном та Вірменією відреагували в США. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив стурбованість.

Як повідомлялося, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. Відповідне повідомлення опублікувало міністерство оборони Азербайджану. 

У відомстві повідомляють, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

 

Теги: війна Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах

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