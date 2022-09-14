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ОДКБ розглянула звернення Вірменії: що вирішили

Альона Боженко
glavcom.ua
ОДКБ розглянула звернення Вірменії: що вирішили
ОДКБ розглянули звернення Вірменії щодо конфлікту на кордоні з Азербайджаном
фото із відкритих джерел

Було вирішено направити генерального секретаря ОДКБ у зону конфлікту

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) вирішили направити генерального секретаря організації у зону конфлікту Вірменії та Азербайджану та підготувати докладну доповідь главам держав. Про це повідомляє білоруське видання «Белта».

Позачергове засідання Ради колективної безпеки ОДКБ відбулося 13 вересня. На ньому розглядався запит Вірменії.

«Білорусь завжди виходила з безальтернативного мирного врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, виключно політико-дипломатичними методами. Нинішня ситуація вимагає досконального вивчення», – йдеться у повідомленні.

У результаті було вирішено направити генерального секретаря ОДКБ у зону конфлікту, підготувати докладну доповідь главам держав та створити робочої групи з-поміж співробітників Секретаріату та Об'єднаного штабу ОДКБ для аналізу ситуації та вироблення пропозицій.

Зазначимо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані.

Країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

Наразі всі країни-учасники ОДКБ (окрім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію Криму та незалежність «ДНР/ЛНР».

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вночі 13 вересня скликав засідання Ради безпеки з приводу загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

На зустрічі обговорювали подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном. Зокрема було ухвалено рішення про звернення до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Також напередодні засідання Ради безпеки Пашинян провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Теги: Вірменія Азербайджан

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