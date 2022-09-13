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На кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії

Альона Боженко
glavcom.ua
На кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії
Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах
фото: пресслужба Міністерства оборони Вірменії

Міністерства обох краї звинувачують один одного у провокаціях

На кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігається загострення ситуації. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. Відповідне повідомлення опублікувало Міністерство оборони Азербайджану. 

У відомстві повідомляють, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Вказується, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.

«У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій», – вказали у Міноборони Азербайджану.

Там також зазначили, що є втрати з обох сторін.

Дії збройних сил Вірменії у Баку назвали провокаціями, які несуть військову загрозу щодо суверенітету країни.

Своєю чергою у Міноборони Вірменії кажуть, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Ґоріс, Сотк та Джермук.

«13 вересня з 00:05 ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій у напрямку міст Горіс, Сотк та Джермук з артилерійських засобів та стрілецької зброї великого калібру», – повідомляє пресслужба Міноборони Вірменії.

Міноборони Вірменії повідомляє, що Збройні сили Азербайджану  застосовуються безпілотні літальні апарати.

Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони Азербайджану підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот. Азербайджан заявив, що провів військову операцію «Відплата» у відповідь на провокації Вірменії та порушення мирних домовленостей від 10 листопада 2020 року. 

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, у Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, відбулися обстріли. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та заявили про загиблих і поранених внаслідок обстрілів. 

Додамо, що у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Як відомо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року. Шеститижнева війна тоді забрала життя понад 6500 людей. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Згідно з угодою, Вірменія передала Азербайджану частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила  «миротворчий контингент» для нагляду за перемир’ям.

Теги: Міноборони війна обстріл Азербайджан Вірменія

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На кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії
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