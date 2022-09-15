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Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир'я з Азербайджаном

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир'я з Азербайджаном
Чергове загострення Карабаського конфлікту сталося 13 вересня
фото з відкритих джерел

Вогонь на лінії зіткнення Вірменії та Азербайджану практично припинився

Вірменія та Азербайджан досягли домовленості про перемир'я. Про це повідомив у ніч на 15 вересня секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян. Проте, за його словами, жодного документа чи угоди, яка готується до підписання з Баку, не існує.

«Завдяки залученості міжнародної спільноти вдалося досягти домовленості про перемир'я з 20:00 (19:00 за київським часом) 14 вересня. Сподіваємося, що Азербайджан дотримуватиметься цієї домовленості», – сказав Григорян в ефірі Громадського телебачення Вірменії.

Підтвердження цієї інформації з боку Азербайджану поки що не надходило. Прессекретар міністерства оборони Вірменії Арам Торосян написав у Facebook, що з 20:00 за місцевим часом у всіх напрямках вогонь практично припинився, значних інцидентів не зафіксовано.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

13 вересня у режимі відеоконференції відбулася позачергова сесія ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, під час якої були «повністю підтримані посередницькі зусилля Російської Федерації, створені задля стабілізацію обстановки у регіоні». 

Президент країни-агресорки Володимир Путін довів інформацію до членів СКБ «про додаткові практичні кроки російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла», сказано в повідомленні. У ньому не уточнюється, про які додаткові кроки йдеться.

Також було досягнуто домовленості про направлення до Республіки Вірменія місії організації на чолі з генеральним секретарем ОДКБ.

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Теги: Вірменія Азербайджан путін війна Нагірний Карабах

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