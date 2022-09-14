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Загострення в Карабасі: Блінкен розповів, як РФ може використати конфлікт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загострення в Карабасі: Блінкен розповів, як РФ може використати конфлікт
Блінкен звернувся до лідерів Азербайджану та Вірменії із закликом негайно припинити бойові дії
фото з відкритих джерел

Блінкен: «Ми знову побачили спалах бойових дій, у чому ніхто не зацікавлений»

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може роздмухати конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, щоб відвернути увагу від війни в Україні. Про це Блінкен заявив під час виступу у Центрі нанотехнологій Birck в Університеті Пердью в Індіані, повідомляє CNN.

«Але якщо Росія справді зможе використати свій вплив на благо, тобто знову заспокоїти ситуацію, зупинити насильство та закликати людей до сумлінної участі у побудові миру, це буде позитивним моментом», –зауважив посадовець.

За його словами напередодні він розмовляв з лідерами Вірменії та Азербайджану, закликавши їх зробити все можливе, щоб відмовитися від будь-якого конфлікту та повернутися до переговорів щодо розбудови міцного миру між їхніми країнами.  «Ми знову побачили спалах бойових дій, у чому ніхто не зацікавлений», – підкреслив Блінкен.

Він також звернувся до лідерів Азербайджану та Вірменії Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна із закликом негайно припинити бойові дії.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. 

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Теги: росія Ентоні Блінкен Вірменія США Нагірний Карабах

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