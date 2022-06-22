Казахстанський політолог пояснив поведінку президента Токаєва на форумі у Петербурзі

Токаєв не хотів би сваритися з особою, яка не відповідає за свої дії

Офіційна позиція Казахстану щодо конфлікту в Україні була відома давно і висловлена МЗС Казахстану. Особливість слів Токаєва про невизнання «Л/ДНР» у тому, що це було сказано у присутності російського президента на широку міжнародну аудиторію. Існує думка, що Токаєв нібито хоче нарватися на конфлікт із Путіним. Казахстанський політолог Айдар Амребаєв в інтерв'ю «Главкому» пояснив, чому це не так.

«Президент Казахстану досить досвідчений дипломат, навряд чи він собі ставив би таке завдання. Сенс міжнародної діяльності – створити компліментарне зовнішнє оточення своєї країни. Токаєв у цьому сенсі людина багатошарова, це відмінна риса багатьох східних політичних лідерів, де окремі меседжі спрямовані всередину країни, для своєї аудиторії, інші посилання для зовнішньої аудиторії», – зазначив політолог.

Амребаєв вважає, що у цій ситуації невизнання «проєктів Л/ДНР», Тайваню, а також російської юрисдикції над Кримом – це не ті дії, які повинні обов'язково вести до сварки з Росією.

«Ми (Казахстан – ред.) є суверенною країною, яка має право на власну позицію з будь-яких питань. До речі, щодо Криму президент Казахстану й раніше висловлювався. Мовляв, наша країна розуміє позицію Росії щодо Криму, але керується принципом територіальної цілісності держави міжнародно визнаними межами будь-якої країни», – зазначив Амребаєв.

Крім того, політолог переконаний, що Токаєв не хотів би посваритися з країною, з якою Казахстан має 7,5 тис. км спільного кордону, а тим більше з країною, яку очолює особа, яка не завжди усвідомлює свої дії.

«Інтрига полягає у тому, що практично одночасно з візитом Токаєва до Росії туди з візитом прибув і експрезидент, він також зустрічався з Путіним. Офіційна інформація говорить про те, що він приїхав туди, щоб привітати Путіна з 30-річчям встановлення двосторонніх відносин, побажати міцного здоров'я. Але те, що лишилося за кадром, ми не знаємо», – підсумував казахстанський політолог.

Нагадаємо, що під час під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін, Токаєв сказав, що не визнаватиме «квазідержавних територій», якими, на його погляд, є Луганськ і Донецьк. Ця заява шокувала президента Росії.

Крім цього, президент Казахстану нагадав російському диктатору, що саме Україна була житницею й кузнею кваліфікованих кадрів у Радянському союзі.

Також Казахстан закликав світ забрати ядерну зброю у Путіна.