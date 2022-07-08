Як Росія втратила Казахстан, напавши на Україну

Російська агресія запустила безліч політичних процесів у світі

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Тюркский волк выходит в евразийскую степь. Его воинственный вой скоро услышат «от Москвы до самых до окраин».

Начиная с марта, я сделал ряд прогнозов касательно того, что напав на Украину, РФ ничего не приобрела в части своего имперского пазла, но зато уже потеряла Казахстан.

А ведь именно Казахстан «дожать» было проще, особенно после январского мятежа и ввода войск ОДКБ в страну. Именно тогда отрабатывалась новая модель белорусско-российской оккупации постсоветского пространства. Уверен, что в случае успеха блицкрига в Украине, войска ОДКБ могли появиться и у нас, маскируя российскую оккупацию.

Казахстан является важнейшим пазлом в конструкте «Третьей российской империи Путина»

По заветам Солженицына и Собчака, учитывая пиетет Путина к первому и второму. Но в РФ видимо решили, что Казахстан уже в кармане и если уничтожить Украину, шок и трепет на постсоветском пространстве бросит к стопам россиян Закавказье и всю Центральную и Среднюю Азию.

И заставит утихнуть Прибалтику с Польшей.

Но «не так сталося, як гадалося». Путин предполагает, а Бог располагает. Хочешь расмешить Бога – расскажи ему о планах создания «третьей империи». Шок на постсоветском пространсте действительно возник.

Но не шок страха, а шок экзистенциального ужаса по отношению к РФ, которая воспринимается сейчас как «звезда смерти», «темный планетоид». И остановить его может 5-й элемент. В данном случае, речь о солидарности. Когда муравьи восстают против саранчи. Саранча больше и движется смертоносным роем-ордой. Но у муравьев есть дом и семья. И солидарность.

Кроме того, напав на Украину, РФ совершила эпичный каминг-аут. Ведь раньше никто не знал реальную информацию о ее военной функциональности

А тестировать никому не хотелось.

Теперь всем стало очевидно, что та же Турция нанесла бы РФ поражение в черноморском регионе, а Польша – на белорусском направлении.

Сейчас даже Литва бросает перчатку РФ, блокируя транзит в Калининград. Финляндия и Швеция вступает в НАТО. Норвегия блокирует доставку грузов на российскую станцию в Шпицбергене.

А Токаев оказался не так прост как его воспринимали в Москве, считая очкариком – интеллигентом (как в одной песне из старого советского фильма – «а он противник, лучше не бывает»). Кстати, заметили, что в российском истеблишменте почти нет людей в очках...

Мускулинное позиционирование российских лидеров даже вызвало шутку на G7 касательно «обнажения торса», которую в Москве поняли максимально прямолинейно.

Токаев отказал в признании «ЛДНР», при чем слелал это, глядя в глаза Путину и находясь у него в гостях

Перед этим, он заручился поддержкой президента Турции, который на саммите экономического сотрудничества тюркских государств, сказал, что Турция готова обеспечить безопасность свох партнеров.

Даже Армения на этом фоне начала переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта при поддержке ЕС и открыла часть границы с Турцией.

Россия решила действовать гибридно, заблокировав судебным решением нефтепровод по транзиту казахской нефти в Новороссийск с крупнейшего месторождения Тенгиз.

В ответ Токаев дал поручение проработать возможность поставок нефти по транскаспийскому коридору. А что представляет собой этот коридор?

Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция. Два игрока заходят в Среднюю и Центральную Азию. Ключевой геополитический игрок – Китай. И Турция – как балансир системы безопасности.

Роль Турции до недавнего времени играла в регионе РФ, ослабляя влияние Китая

Теперь настало время степной тюркской волчьей стаи. Нас еще ждут новости из региона. РФ попробует использовать карту Талибана, спровоцировав его атаку на соседние государства. Чтоб побежали за помощью к Москве. Но волк победит. Он молод и силен. Он не боится московских геронтионов. Волк-Тотем и символ на знаменах. Символ нового доминантного зверя в регионе.

Напав на Украину, РФ открыла ящик Пандоры, выпустив на себя туеву тучу бед и принеся кровь и горе окружаюшим странам. И в этом пандориуме им теперь жить.

А нам помнить: но все же с нами, а не с ними Бог.

Но на Бога надейся, а сам не плошай.

Диалектика истории на нашей стороне. Теперь нужно напитать ею нашу стратегию и тактику.

Джерело: блог Олексія Куща

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