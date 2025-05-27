Келлог назвав кількість втрат України та Росії загиблими та пораненими

Келлог назвав кількість втрат України та Росії: «Перевищили втрати США у Другій світовій»

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні – загиблими та пораненими – вже сягнули 1,2 млн осіб. Про це Кіт Келлог розповів в ефірі Fox News, пише «Главком».

За його словами, ця цифра перевищує втрати США у Другій світовій війні.

«Ця війна триває надто довго. Президент Трамп абсолютно правий. Треба припинити ці вбивства. Коли дивишся на цифри — це масові вбивства. А ще є невибіркові обстріли міст. Це неприпустимий шлях», – заявив спецпредставник.

Келлог зазначив, що сумарні втрати обох сторін вже становлять 1,2 млн людей, назвавши цю цифру «шокуючою». Для порівняння, за офіційною статистикою, втрати США у Другій світовій війні оцінюються у 418 тис людей.

Нагадаємо, США отримали перелік умов від України для можливої мирної угоди, водночас чекають аналогічного документа від Російської Федерації. Про це заявив спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News.

«Ми отримали це від української сторони. Нам потрібно отримати це від російської. А потім ви об'єднуєте їх разом і кажете: добре, що у нас є? «Що неприйнятно? Що прийнятно?» – пояснив він.

Як зазначив спецпредставник президента США, під час розмови Трампа із Путіним росіяни заявили про підготовку відповідного документа. Келлог наголосив, що варіант проведення переговорів розглядали з Ватиканом, однак РФ виступила проти.