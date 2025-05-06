Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп ні до чого? Журналісти дізналися, хто наказав зупинити поставки зброї в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп ні до чого? Журналісти дізналися, хто наказав зупинити поставки зброї в Україну
Трамп не видавав вказівки зупиняти допомогу Україні і був не в курсі дій Гегсета
фото: AP

Усне розпорядження про зупинку 11 вантажних рейсів з артилерією та зброєю, які вже були схвалені адміністрацією Джо Байдена, надійшло з офісу Гегсета

Наказ про призупинення постачання військової допомоги Україні видав глава Пентагону Піт Гегсет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters з посиланням на проінформованих співрозмовників.

На початку другого терміну Дональда Трампа відбулася короткочасна зупинка постачання американської зброї до України – без відома президента і більшості високопосадовців у сфері нацбезпеки.

За даними Транспортного командування збройних сил США (Transcom) і джерел Reuters, усне розпорядження про зупинку 11 вантажних рейсів з артилерією та зброєю, які вже були схвалені адміністрацією Джо Байдена, надійшло з офісу Гегсета. Це викликало паніку серед українських і європейських партнерів, а в самій адміністрації не могли пояснити, чому наказ був відданий і чому його швидко скасували.

Як зазначають джерела, Трамп не видавав вказівки зупиняти допомогу Україні, і був не в курсі дій Гегсета. Рейси відновилися через кілька днів, але інцидент продемонстрував плутанину в ланцюгах командування та суперечливу внутрішню політику. Пізніше адміністрація пояснила затримку внутрішніми процесами, а скасування рейсів коштувало Transcom понад $2 млн.

Наказ про офіційне припинення військової допомоги був ухвалений лише через місяць – 4 березня, після публічної заяви Білого дому.

Нагадаємо, аудит військової допомоги, яку Україна отримала від Європи та Сполучених Штатів, не виявив жодних порушень у її використанні.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, вже 12 березня стало відомо, що США відновили допомогу Україні після успішних переговорів у Саудівській Аравії.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США військова допомога Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо різко заперечив заяви медіа
Білий дім обговорює зняття енергетичних санкцій з РФ? Рубіо зробив заяву
24 квiтня, 10:03
Цієї ночі Україна перебувала під атакою ворожих безпілотників та ракет
Росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами: головне за ніч
24 квiтня, 05:51
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа
22 квiтня, 07:41
Документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС
Уряд оприлюднив меморандум про копалини, який підписали із США
18 квiтня, 10:48
Трамп перестав звинувачувати Зеленського у війні РФ проти України
Трамп пояснив, чи вважає Зеленського винним у війні
17 квiтня, 22:15
Територія голлівудської кінокомпанії Universal Studios прийматиме змагання Олімпіади
Олімпіада-2028: змагання відбудуться на території однієї зі студій Голлівуду
16 квiтня, 15:43
Трамп Трамп закликав Росію «рухатись уперед» до мирної домовленості, але не висунув вимог Путіну
У Трампа немає «козирів» для швидкого завершення війни в Україні – Bloomberg
14 квiтня, 23:46
Найбільший індивідуальний приріст був у генерального директора Tesla Inc. Ілона Маска
Митна пауза Трампа збільшила статки найбагатших людей світу: кому пощастило найбільше
10 квiтня, 16:29
Зеленський: Припинення вогню в Україні – це ідея Трампа
«Трамп роздратований». Зеленський розповів, як США реагують на хитрість Путіна
9 квiтня, 21:31

Політика

Трамп ні до чого? Журналісти дізналися, хто наказав зупинити поставки зброї в Україну
Трамп ні до чого? Журналісти дізналися, хто наказав зупинити поставки зброї в Україну
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
У президента Кенії поцілили черевиком під час виступу
У президента Кенії поцілили черевиком під час виступу
Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв – Politico
Угорщина заблокувала план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв – Politico
Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером
Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером
Очільник Румунії призначив тимчасового прем'єра після відставки Чолаку
Очільник Румунії призначив тимчасового прем'єра після відставки Чолаку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
40K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
31K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
15K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
13K
Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua