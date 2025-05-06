Трамп ні до чого? Журналісти дізналися, хто наказав зупинити поставки зброї в Україну

Трамп не видавав вказівки зупиняти допомогу Україні і був не в курсі дій Гегсета

Усне розпорядження про зупинку 11 вантажних рейсів з артилерією та зброєю, які вже були схвалені адміністрацією Джо Байдена, надійшло з офісу Гегсета

Наказ про призупинення постачання військової допомоги Україні видав глава Пентагону Піт Гегсет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters з посиланням на проінформованих співрозмовників.

На початку другого терміну Дональда Трампа відбулася короткочасна зупинка постачання американської зброї до України – без відома президента і більшості високопосадовців у сфері нацбезпеки.

За даними Транспортного командування збройних сил США (Transcom) і джерел Reuters, усне розпорядження про зупинку 11 вантажних рейсів з артилерією та зброєю, які вже були схвалені адміністрацією Джо Байдена, надійшло з офісу Гегсета. Це викликало паніку серед українських і європейських партнерів, а в самій адміністрації не могли пояснити, чому наказ був відданий і чому його швидко скасували.

Як зазначають джерела, Трамп не видавав вказівки зупиняти допомогу Україні, і був не в курсі дій Гегсета. Рейси відновилися через кілька днів, але інцидент продемонстрував плутанину в ланцюгах командування та суперечливу внутрішню політику. Пізніше адміністрація пояснила затримку внутрішніми процесами, а скасування рейсів коштувало Transcom понад $2 млн.

Наказ про офіційне припинення військової допомоги був ухвалений лише через місяць – 4 березня, після публічної заяви Білого дому.

Нагадаємо, аудит військової допомоги, яку Україна отримала від Європи та Сполучених Штатів, не виявив жодних порушень у її використанні.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, вже 12 березня стало відомо, що США відновили допомогу Україні після успішних переговорів у Саудівській Аравії.