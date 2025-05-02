Економіка США скоротилася вперше за три роки. Венс знайшов винного

Венс розкритикував економічну політику експрезидента Джо Байдена

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Джо Байдена у скороченні економіки країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mediaite.

Венс розкритикував економічну політику експрезидента Джо Байдена, поклавши на нього відповідальність за перше за три роки скорочення економіки США.

Журналіст Брет Байєр з Fox News запитав Венса: «Економіка скоротилася. Вперше за три роки. Люди вважають, що через митну політику. Вони занепокоєні... Що ви їм скажете, це працюватиме?».

Віцепрезидент відповів: Отже, перше, що ви робите, це коли ви говорите про економіку, це економіка Джо Байдена. І ми успадкували $2 трлн боргу. Дефіцит торгового балансу в розмірі $1,2 трлн, що в основному означає, що ми не виробляємо достатньо власних товарів. Для Дональда Трампа було б дуже легко зробити те, що робили адміністрації в минулому, а саме: позичити багато грошей і продовжувати підживлювати державний борг. Він сказав: «Ні. Нам потрібне скидання. Нам потрібно, щоб американські робітники мали кращі робочі місця».

Нагадаємо, економіка США скоротилася в першому кварталі, обтяжена потоком товарів, імпортованих підприємствами, які прагнули уникнути вищих витрат. Така ситуація в США склалась на фоні хаотичної тарифної політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Валовий внутрішній продукт знизився на 0,3% у річному обчисленні в минулому кварталі, повідомило Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі у своїй попередній оцінці ВВП за перший квартал.

Як відомо, колишній директор Національної економічної ради Гері Кон під час першого президентства Дональда Трампа у США заявив, що наслідки запроваджених тарифів почнуть відчуватися по всій країні вже наприкінці травня.