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Келлог прокоментував заяву Рубіо щодо можливого виходу США з мирних переговорів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Келлог прокоментував заяву Рубіо щодо можливого виходу США з мирних переговорів
Келлог: ми втомилися від того, що відбувається
фото з відкритих джерел

США можуть вийти з переговорів про завершення війни російсько-української війни, якщо сторони «ускладнюватимуть процес»

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував заяву держсекретаря США Марка Рубіо про те, американський президент Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу. Він заявив, що слова Рубіо звучать «жорстко», але вони «і мають бути жорсткими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Під час ефіру у Келлога запитали про ставлення до заяви Рубіо, на що він сказав, що ці слова звучали доволі жорстоко, але «вони і мають бути жорстокими».

«Бо ми втомилися від того, що відбувається. У світі дуже багато інших проблем, до яких Сполучені Штати мають бути залучені, і ця війна триває дуже довго. Але я думаю, що є можливість (завершити війну, – ред.)», – розповів Келлог.

Також спецпредставник президента США висловив надію, що американська делегація на зустрічі наступного тижня у Лондоні може мати «доволі непогані результати». Переговори стосуватимуться перемир’я в Україні.

Нагадаємо, заява очільника Державного департаменту Марко Рубіо про те, що США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни транслює позицію Дональда Трампа. 

Також, Дональд Трамп відмовився відповідати на питання, чи буде продовжена підтримка України, якщо мирну угоду не вдасться укласти. «Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін ускладнить це, ми просто скажемо, що ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто візьмемо пас. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити», – каже він.

Американський президент додав, що сторони наближаються до припинення вогню.

«Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси зробити це, і це наближається до завершення прямо зараз», – каже Трамп.

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Теги: США Кіт Келлог Марко Рубіо переговори

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