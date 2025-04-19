Рубіо розповів про схему, яку запропоновано українцям на переговорах у Парижі

Рубіо каже, що деталі кожних переговорів про припинення війни треба доповідати як російській стороні, так і українській, щоб зберегти довіру

Під час розмови з журналістами по завершенню переговорів у Парижі державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що він мав телефонну розмову з міністром закородонних справ Росії Сергієм Лавровим, передає «Главком».

Держдеп США опублікував текст розмови Рубіо з журналістами. Зазначено, що Рубіо поінформував Лаврова після зустрічі з українською стороною та європейськими політиками в Парижі.

Рубіо підкреслив, що повідомив Лаврова про схему, яку запропонували українським делегатам, однак деталей йому не надав. Втім, Рубіо переконаний, що російська сторона знає всі подробиці цієї пропозиції.

«Я поговорив із ним дуже прямо. Я сказав, що у нас сьогодні була зустріч з українцями. Ми запропонували схему. Ми не вдавалися в деталі, але я думаю, що він має розуміння деяких елементів цього. Я впевнений, що він знає. Я сказав, що ми вважаємо це конструктивним», – каже держсекретар.

Марко Рубіо відзначив, що українська сторона не відкидала запропоновану схему, але має у Києві обдумати пропозицію американців і наступного тижня повідомити про рішення.

«Ми вважали позитивним те, що ніхто нічого не відкидав, ніхто не вставав з-за столу і не йшов. Вони збираються повернутися до своєї столиці, провести кілька днів, обдумуючи це, і повернуться до нас на початку наступного тижня», – додав Рубіо.

Як відомо, переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться наступного тижня в Лондоні.

17 квітня у Парижі відбулася перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.