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Кеті Перрі здійснила політ у космос (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Політ Кеті Перрі в космос тривав понад 10 хв
фото: Кеті Перрі / instagram

Попспівачка та авторка пісень Кеті Перрі разом із п’ятьма іншими жінками вирушила в космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin

Жіночий екіпаж туристичної ракети New Shepard, до складу якого увійшла відома американська співачка Кеті Перрі та наречена засновника Blue Origin Джеффа Безоса – Лорен Санчес, – успішно повернувся на Землю після польоту в космос. Про це йдеться на сторінці компанії Blue Origin у соцмережі X, передає «Главком».

Зазначається, що політ став 11 пілотованим у межах програми New Shepard і 31 запуском загалом. Водночас це була перша експедиція з повністю жіночим екіпажем із часів одиночної місії Валентини Терешкової в 1963 році.

Старт ракети New Shepard

Політ тривав понад 11 хвилин. Приблизно через 3 хвилини після запуску ракета-носій відокремилася від капсули, а на середині польоту екіпаж перетнув так звану лінію Кармана – умовну межу між атмосферою Землі та космосом, визнану на міжнародному рівні. Після цього капсула з жінками благополучно повернулася на Землю.

Поп-зірка Кеті Перрі та наречена мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес були серед жіночого екіпажу, який 14 квітня вирушив у космос на ракеті Blue Origin.

Загалом на борту перебували шість жінок: колишня науковиця Nasa в галузі ракетних технологій Айша Боу, співачка Кеті Перрі, телеведуча Ґейл Кінг, активістка за громадянські права Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанн Флінн і Лорен Санчес – американська журналістка, яка ініціювала цю місію.

Кеті Перрі здійснила політ у космос (відео) фото 1

Нагадаємо, багаторазова ракетна система New Shepard, створена для комерційних туристичних польотів на кордон космосу, складається з одноступеневого 18-метрового носія і капсули, що спускається, призначеної для шести осіб. Вона оснащена системою аварійного порятунку та парашутами.

Після вертикального розгону тривалістю 110 секунд від носія відокремлюється апарат, що спускається, який за інерцією набере висоту до приблизно 105 км, тобто трохи вище лінії Кармана (висотою над рівнем моря, яка умовно приймається як межа між атмосферою Землі та космосом). Загалом капсула з космічними туристами перебувала на найвищій точці польоту близько чотирьох хвилин.

У зв'язку з цим пасажири капсули можуть претендувати на звання астронавта, не роблячи при цьому орбітального польоту.

Потім після зниження капсула здійснила з використанням парашутної системи м'яку посадку. А ракета-носій здійснила за допомогою маршового двигуна самостійний спуск та вертикальну посадку в районі стартового майданчика.

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Теги: Blue Origin США співачка ракета космос

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