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«Трамп не зацікавлений в Україні»: в МЗС Чехії відреагували на шокуючу заяву Рубіо

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Трамп не зацікавлений в Україні»: в МЗС Чехії відреагували на шокуючу заяву Рубіо
Ліпавський: З самого початку здається, що Трамп не зацікавлений в Україні
фото з відкритих джерел

Ліпавський: Росія ще не прийняла жодного з варіантів, запропонованих Сполученими Штатами.

Україна прийняла американську пропозицію щодо припинення вогню місяць тому, але натомість Росія продовжує вчиняти боягузливі напади на мирне населення. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Ян Ліпавський, коментуючи слова держсекретаря США Марка Рубіо про те, що Сполучені Штати припинять спроби досягнення миру в Україні, якщо протягом кількох днів не стане ясно, що війну можна зупинити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ceske Noviny.

Як зазначив Ліпавський, Європа наразі готується до всіх варіантів, в тому числі і до мирного врегулювання.

«Але до тих пір ми будемо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе від російського терору», – зазначив міністр.

Ліпавський прикріпив до свого допису в X фрагмент свого виступу в середу на CNN Prima News, в якому він зазначив, що Росія ще не прийняла жодного з варіантів, запропонованих Сполученими Штатами.

 «Зрозуміло, чому. Росіяни думають, що вони все ще можуть досягти своїх цілей», – розповів Ліпавський.

«З самого початку здається, що Трамп не зацікавлений в Україні. І вона його ніколи не цікавила. Ані життя українців, ані підтримання міжнародного порядку», – відреагував на заяви Рубіо в мережі X депутат Європарламенту Ян Фарський.

За його словами, єдине, що Трамп бачить в Україні – це бізнес і ресурси для США. «І це те, чого він домагався з самого початку. Незалежно від людських жертв, незалежно від міжнародного права», – додав він.

Нагадаємо, Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета». Про це він сказав кільком журналістам біля трапу свого літака в паризькому аеропорту Ле Бурже.

Так, у п'ятницю, 18 квітня, він заявив, що необхідно «визначити в найближчі дні», чи «можливий» мир в Україні, підкресливши, що «Сполучені Штати мають інші пріоритети», після зустрічей у Парижі між американцями, європейцями та українцями.

«Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями і місяцями поспіль. Тому зараз нам потрібно дуже швидко визначити, і я говорю про лічені дні, чи можливо це зробити (укласти мирну угоду – ред.) в найближчі кілька тижнів. Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то у нас є інші пріоритети, на яких ми повинні зосередитися», – сказав Рубіо.

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Теги: Чехія Марко Рубіо США

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