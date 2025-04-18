Головна Світ Політика
search button user button menu button

Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN
Співрозмовники журналістів стверджують, що Рубіо «передавав погляди президента»
фото: AP

Як зазначає CNN, Трамп розчарований через те, що мирний процес «не відповідає його очікуванням»

Заява очільника Державного департаменту Марко Рубіо про те, що США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни транслює позицію Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначають неназвані співрозмовники, Рубіо сьогодні «передавав погляди президента».

«Трамп не має безмежного терпіння до тих, хто займається позерством і грає в ігри», – каже він.

Джерело зазначає, що Рубіо передавав «розчарування» Трампа через те, що мирний процес «не відповідає очікуванням на цьому етапі».

Джерело згадало три зустрічі спеціального посланника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним, а також «численні зустрічі» з президентом України Володимиром Зеленським, присвячені завершенню війни.

«Час серйозно взятися за справу», – сказав співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню. 

Брюс наголосила, що РФ терміново має показати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні. За її словами, світ чекає відповіді від Москви вже зараз.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї. «Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Своєю чергою постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя прокоментував припинення вогню.

Небензя зазначив, що припинення вогню в Україні на цьому етапі поки не є реалістичною ідеєю. За його словами, саме Київ порушує енергетичне перемир'я, атакуючи енергетичні та промислові об'єкти в Росії.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо Дональд Трамп переговори США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 17 квітня
Росіяни масовано атакували Дніпро дронами: головне за ніч
Вчора, 05:52
Торгівля між США та Китаєм може опинитись у поганій ситуації
Товарообіг між Китаєм та США може скоротитися на 80%
10 квiтня, 18:00
Дрони-оптовики
Дрони-оптовики: як нова технологія змінює хід війни
5 квiтня, 19:47
Глобальні здирники готують розмін інтересів, або Трамп і Путін в дії
Глобальні здирники готують розмін інтересів, або Трамп і Путін в дії
28 березня, 07:18
Трамп: Якщо ви виробляєте свій автомобіль у США, то тарифу не буде
Трамп запроваджує мита на авто, що ввозяться у США
27 березня, 03:59
Трамп вважає, що обидві сторони прагнуть завершення війни
Трамп визнав, що Росія «тягне час» у питанні перемир’я
26 березня, 08:40
Згідно з останніми опитуваннями, популярність Демократичної партії впала до рекордно низького рівня
Байден збирається повернутися в політику – NBC News
21 березня, 20:52
Раніше Трамп вже заявив, що кожному, хто саботує компанію Tesla, загрожує до 20 років ув'язнення
Посадити у в'язниці Сальвадору: Трамп запропонував покарання для паліїв Tesla
21 березня, 14:23
Трамп в інтерв'ю прокоментував розмову з Путіним
Трамп повідомив, чи обговорював з Путіним призупинку військової допомоги Україні
19 березня, 03:13

Політика

Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN
Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN
Над маєтком короля Британії введено безпольотну зону після візиту Зеленського
Над маєтком короля Британії введено безпольотну зону після візиту Зеленського
Росіяни захоплюють владу у Фінляндії. Що показали останні місцеві вибори
Росіяни захоплюють владу у Фінляндії. Що показали останні місцеві вибори
Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди
Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди
«Трамп не зацікавлений в Україні»: в МЗС Чехії відреагували на шокуючу заяву Рубіо
«Трамп не зацікавлений в Україні»: в МЗС Чехії відреагували на шокуючу заяву Рубіо
Кремль оголосив кінець енергетичного перемир'я
Кремль оголосив кінець енергетичного перемир'я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
36K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
13K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень
9003
NYP розкрила суму гонорару за публічний виступ експрезидента Джо Байдена

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua