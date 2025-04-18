Заява Рубіо про припинення участі у мирних переговорах відповідає поглядам Трампа – CNN

Як зазначає CNN, Трамп розчарований через те, що мирний процес «не відповідає його очікуванням»

Заява очільника Державного департаменту Марко Рубіо про те, що США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни транслює позицію Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначають неназвані співрозмовники, Рубіо сьогодні «передавав погляди президента».

«Трамп не має безмежного терпіння до тих, хто займається позерством і грає в ігри», – каже він.

Джерело зазначає, що Рубіо передавав «розчарування» Трампа через те, що мирний процес «не відповідає очікуванням на цьому етапі».

Джерело згадало три зустрічі спеціального посланника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним, а також «численні зустрічі» з президентом України Володимиром Зеленським, присвячені завершенню війни.

«Час серйозно взятися за справу», – сказав співрозмовник журналістів.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню.

Брюс наголосила, що РФ терміново має показати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні. За її словами, світ чекає відповіді від Москви вже зараз.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї. «Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Своєю чергою постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя прокоментував припинення вогню.

Небензя зазначив, що припинення вогню в Україні на цьому етапі поки не є реалістичною ідеєю. За його словами, саме Київ порушує енергетичне перемир'я, атакуючи енергетичні та промислові об'єкти в Росії.