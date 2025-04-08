Пентагон розглядає виведення частини військ зі Східної Європи – NBC News

Кількість військових, яких США можуть вивести з території Східної Європи, ще не узгоджена

Сполучені Штати розглядають виведення до 10 тис. військовослужбовців зі Східної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Підрозділи, яких може торкнутись можливе рішення, є частиною 20 тис. військовослужбовців, яких експрезидент США Джо Байден розгорнув ще у 2022 році з метою зміцнення оборони країн, які межують з Україною.

Шість американських та європейських чиновників, які побажали залишатись анонімними, розповіли, що, якщо Пентагон підтримає пропозицію, це посилить побоювання про те, що Штати «відмовляються від своїх давніх союзників у Європі».

«Росіяни оцінять скорочення збройних сил США як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися в Європі різними способами по всьому спектру», – заявив старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

NBC News наголошує, що остаточна кількість військових, яких США можуть вивести з території Східної Європи, ще не узгоджена.

Як повідомлялося, ймовірні домовленості американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним можуть мати тривожні наслідки не лише для України, а й для всієї Європи. США можуть вивести війська НАТО і залишити уразливою для російської армії.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що він «незадоволений» ударами Росії по Україні, оскільки США намагаються покласти край бойовим діям.

До слова, американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн.