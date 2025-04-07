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Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
Торгова війна Трампа є стратегічним подарунком президенту Китаю
фото із відкритих джерел

Китай виграв від введених Трампом мит, оскільки через них багато азіатських та європейських країн звернуться до Пекіна за закупками

Китайський лідер Сі Цзіньпін виграв від введення американським президентом Дональдом Трампом взаємного мита на товари з усього світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal  (WSJ).

«Сі сприйме цей тиждень як підтвердження своїх поглядів, і йому не доведеться докладати багато зусиль, щоб скористатися цими розбіжностями [ослабленого Заходу]», – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що запровадження Трампом мит щодо товарів із низки країн Азії призведе до того, що вони опиняться під впливом Китаю або так і не зможуть звільнитися від нього. Газета серед таких держав називає В'єтнам (для нього Трамп встановив мито 46%), Таїланд (36%), Індонезію (32%), Філіппіни (17%).

Крім того, запровадження мит щодо Євросоюзу відіб'ється на зусиллях американських дипломатів «відвчити європейські країни від надмірної економічної залежності від Китаю». 

«Тепер це лише питання часу, коли торгові місії в Китаї з Франції, Німеччини та інших країн знову поновляться», – пише видання.

Трамп запровадив «взаємні» мита 2 квітня. Вони торкнулися багатьох країн. Максимальне мито – у 50% – торкнулися Лесото та заморські території Франції Сен-П'єр та Мікелон. Також високі мита встановлені для таких країн як Камбоджа (49%), В'єтнам (46%) та ін. Для Китаю тариф становив 34%, для ЄС – 20%. Базова ставка для країн, що не виділені окремо, складає 10%. 

Китай у відповідь на дії Трампа ввів мита у відповідь теж у розмірі 34% і направив позов до Світової організації торгівлі (СОТ). У китайській Держраді закликали скасувати мито.

Раніше Китай заявив, що «ринок висловив свою думку», відкинувши тарифи президента США Дональда Трампа, і закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій» після драматичної реакції світових ринків на торговельні мита.

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Теги: США економіка Китай Дональд Трамп політика Сі Цзіньпін

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