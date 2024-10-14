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Керівники спецслужб Ізраїлю та Єгипту таємно зустрілися у Каїрі – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Керівники спецслужб Ізраїлю та Єгипту таємно зустрілися у Каїрі – ЗМІ
Темою розмов спецслужб став контрольно-пропускний пункт «Рафах»
фото із відкритих джерел

Керівник ізраїльської «Шин-Бет» таємно зустрівся у Каїрі з головою єгипетської розвідки

Керівник служби спільної безпеки Ізраїлю («Шин-Бет») Ронен Бар таємно відвідав Каїр, де зустрівся із головою єгипетської розвідки Аббасом Камелем. Про це повідомляє портал Walla з посиланням на джерело.

За інформацією журналістів, під час зустрічі Бар і Камель порушували питання поновлення переговорів щодо звільнення заручників, які утримуються в Секторі Гази. Також глави спецслужб обговорили поточні проблеми Філадельфійського коридору та контрольно-пропускного пункту «Рафах».

Журналіст порталу Axios Барак Равід повідомив у соціальних мережах, що Бар і Камель обговорили переговори, що зайшли в глухий кут, щодо угоди про звільнення заручників і припинення вогню, але не досягли жодних результатів. Це був перший візит Бара до Каїра з 22 серпня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що члени палестинського угруповання ХАМАС хотіли вчинити в Ізраїлі теракт, схожий на атаку терористів 11 вересня на вежі-близнюки в США. Про це пише видання Washington Post із посиланням на захоплені ізраїльською розвідкою матеріали. У них, як імовірна мета, згадувалося про другу за висотністю в країні 70-поверхову будівлю Moshe Aviv Tower і комплекс хмарочосів Azrieli Center.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАС за допомогою голоду. 

Теги: звільнення переговори

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