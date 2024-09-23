Глава МЗС Британії озвучив прогноз щодо перебігу війни в Україні

Глава МЗС Британії Леммі: українська війна триватиме до 2026 року

Війна в Україні триватиме у 2026 році й далі, заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі. Наразі західні політики продовжують розглядати різні способи посилити підтримку української армії, зокрема і можливість зняття обмежень на завдання ударів углиб території Росії. Про це пише газета Guardian.

Девід Леммі заявив, що тривають делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow в Росії. Леммі закликає до «сміливості» в поточних переговорах із США щодо цього питання.

«Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі Леммі сказав, що труднощі та виклики війни в Україні стануть «глибшими та суворішими», особливо наприкінці 2025-2026 років і далі», – зазначили автори матеріалу.

«Тож це критичний час для сміливості, терпіння та сили духу від імені союзників, які підтримують Україну», – сказав Девід Леммі, спрямовуючи заклики на адресу Білого дому, стурбованого ризиками того, щоб використовувати ракети Storm Shadow для війни на території Росії.

Леммі підкреслив, що Україна та її західні союзники обговорюють, «що ще може знадобитися», щоб допомогти Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка зазнає гострого тиску на сході.

«Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну», – додав Леммі, очевидно маючи на увазі ракети Storm Shadow. «Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський знову закликав Байдена дозволити Україні наносити дальні удари всередині Росії. Його прохання прозвучало перед важливою зустріччю між ними в четвер на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.