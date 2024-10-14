Ізраїль хоче припинити постачання гуманітарної допомоги до Сектора Гази

У разі реалізації плану сотні тисяч палестинців, які не бажають залишити свої будинки, можуть залишитися без їжі та води

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАС за допомогою голоду. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що у разі реалізації плану сотні тисяч палестинців, які не бажають залишити свої будинки, можуть залишитися без їжі та води. Він посилить тиск, давши палестинцям тиждень, щоб залишити третину Гази. Згодом її оголосять закритою військовою зоною.

Місцеві, які залишиться, будуть вважатися комбатантами. Тобто військові правила дозволять військам вбивати їх. Зокрема місцеві будуть позбавлені їжі, води, ліків та палива.

Раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху закликав Організацію Об'єднаних Націй терміново вивести миротворців з півдня Лівану, стверджуючи, що терористична організація «Хезболла» використовує їх як «живі щити».

Водночас стало відомо, що миротворчі сили ООН, що розташовані в південному Лівані залишаються на всіх позиціях. Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи заклик прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу вивести військових з півдня Лівану

Як повідомлялося, у Демократичній партії США наростають побоювання щодо можливого втручання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в американську політику.