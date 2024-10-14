Посол Мельник прокоментував можливість переговорів України з РФ за посередництва Німеччини

Андрій Мельник: «Критично важливо мати саме наших ключових західних союзників у ролі потенційних посередників»

Дипломат, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник не впевнений у тому, що так званий мирний план канцлера Олафа Шольца існує. За його словами, важливо, щоб Німеччина була готовою виступити посередником на якомусь етапі переговорів з Росією, якщо це буде потрібно. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо чесно, то я не впевнений, що такий план (так званий мирний план Олафа Шольца, – «Главком») дійсно існує в природі. Важливіше питання полягає у тому, чи Німеччина була б готовою виступити реальним посередником, якщо на якомусь етапі переговорний процес з Росією стане можливим або ж неминучим. Поки що ми не знаємо, в якому саме форматі це може відбутися», – зауважив Андрій Мельник.

Дипломат зазначив, що для України важливо мати ключових західних союзників у ролі потенційних посередників: «Безумовно, ми всі прагнемо перемоги на полі бою. Водночас Україні було в варто бути готовою і озброєною до зубів й у разі інших менш сприятливих сценаріїв. На мою особисту думку, у такому випадку нам було б критично важливо мати саме наших ключових західних союзників у ролі потенційних посередників».

Мельник вважає, що незабаром з'являться інші охочі, які будуть пропонувати Україні свій план перемоги. Як приклад він навів, нещодавно створену в Нью-Йорку так звана «Група друзів миру».

«Тому що зараз у цьому вимірі виник певний вакуум, який всіма силами стараються заповнити держави, які є значно ближчими до Росії, ніж до нас. І йдеться не лише про вже згадувану китайсько-бразильську ініціативу, яку так розхвалив сам Путін. Гадаю, що часом з’являться й інші охочі «миротворці». Останній приклад – створена буквально днями в Нью-Йорку так звана «Група друзів миру», такі собі сучасні герої Ocean’s Eleven, а точніше Ocean’s Thirteen (за аналогією з американським художнім фільмом «13 друзів Оушена»). З ким і як саме вони будуть дружити, поки важко собі уявити», – зауважив колишній посол України в Німеччині.

Андрій Мельник пожартував, що «з таким самим успіхом можна було ініціювати групу фанатів американської співачки Тейлор Свіфт чи любителів пива».

Дипломат вкотре наголосив, що Україні важливо бачити своїх ключових союзників серед посередників у переговорах з Росією: «Одним словом, ми будемо й надалі спостерігати справжню конкуренцію «миротворців». Тож для України було б вкрай важливим бачити серед посередників наших ключових союзників, які б у можливому переговорному процесі дійсно допомогли б захистити наші базові національні інтереси».

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз настав той момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. За словами Шольца, він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленський, з яким у нього «хороші» стосунки. Той начебто погодився, що Росія має бути присутньою на наступній мирній конференції.