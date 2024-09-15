Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що змусить Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів? Відповідь The Sunday Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Що змусить Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів? Відповідь The Sunday Times
Найближчі місяці прогнозуються важливі події
фото з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що атаки на Курську область Росії є частиною стратегії України щодо перемоги

Брак ресурсів і втома можуть спонукати російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського до переговорів. Питання полягає в тому, хто першим піде на цей крок. Про це йдеться у матеріалі The Sunday Times.

Журналіст пише, що останнім часом з'являються сигнали, що конфлікт може вступити у свою фінальну, складну стадію. Є кілька незначних, але важливих змін, які свідчать про певну втому обох сторін. Погрози Путіна щодо ударів по російській території за допомогою західної зброї вказують на його занепокоєння, адже ситуація може стати для нього критичною.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, під час свого візиту до Вашингтона, заявив, що в найближчі тижні чи місяці можливі важливі події.

Зеленський заявив, що атаки на Курську область Росії є частиною стратегії України щодо перемоги. Проте, гарантованого успіху немає, і українському лідеру, ймовірно, доведеться приймати складні рішення, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни. Він відбудеться у листопаді.

За словами Зеленського, на наступному саміті візьмуть участь представники Російської Федерації.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі. 

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав. 

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона. 

Читайте також:

Теги: окупанти росіяни росія Україна переговори Володимир Зеленський війна путінський режим путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія досі не знає, де справжні позиції українських військ на Курщині
Курська операція загнала Путіна у глухий кут
23 серпня, 14:03
Як і коли українські сили розмістили танки Challenger 2 у Курській області невідомо
Україна використовує британські танки Challenger 2 в Курській області – Sky News
15 серпня, 12:56
Лукашенко залякує своїми військами на кордоні з Україною
Лукашенко заявив, що перекинув третину армії Білорусі до кордону з Україною
18 серпня, 14:22
Британська розвідка наголошує, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та опозиційними активістами
Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal
19 серпня, 14:00
6 вересня Зеленський після засідання «Рамштайну» прибув із візитом до Італії
Зеленський і Мелоні обговорили військову допомогу Україні (відео)
7 вересня, 13:16
Натиск росіян буде максимальним до серпня, вважає Буданов
Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті
7 вересня, 15:47
Винищувач F-16
Катастрофа F-16 оголила проблему України – Business Insider
7 вересня, 18:59
Британія запровадила санкції проти Повітряно-космічних сил РФ
Британія запровадила санкції проти Повітряно-космічних сил РФ
10 вересня, 18:43
ЄС продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії. Головне за 12 вересня
ЄС продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії. Головне за 12 вересня
12 вересня, 21:00

Політика

Що змусить Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів? Відповідь The Sunday Times
Що змусить Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів? Відповідь The Sunday Times
Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги для України: коли очікувати
Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги для України: коли очікувати
Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України
Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України
«Немає підстав для зволікань»: ексміністри Британії просять дозволити Україні бити по РФ
«Немає підстав для зволікань»: ексміністри Британії просять дозволити Україні бити по РФ
«Умовна нічия». Високопоставлений німецький генерал оцінив користь Курської операції ЗСУ
«Умовна нічия». Високопоставлений німецький генерал оцінив користь Курської операції ЗСУ
Шольц втрачає довіру? Однопартійці канцлера задумалися про нового кандидата на виборах
Шольц втрачає довіру? Однопартійці канцлера задумалися про нового кандидата на виборах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Це не Іран. Буданов назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг
9640
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
5663
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua