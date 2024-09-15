Що змусить Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів? Відповідь The Sunday Times

У матеріалі йдеться, що атаки на Курську область Росії є частиною стратегії України щодо перемоги

Брак ресурсів і втома можуть спонукати російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського до переговорів. Питання полягає в тому, хто першим піде на цей крок. Про це йдеться у матеріалі The Sunday Times.

Журналіст пише, що останнім часом з'являються сигнали, що конфлікт може вступити у свою фінальну, складну стадію. Є кілька незначних, але важливих змін, які свідчать про певну втому обох сторін. Погрози Путіна щодо ударів по російській території за допомогою західної зброї вказують на його занепокоєння, адже ситуація може стати для нього критичною.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, під час свого візиту до Вашингтона, заявив, що в найближчі тижні чи місяці можливі важливі події.

Зеленський заявив, що атаки на Курську область Росії є частиною стратегії України щодо перемоги. Проте, гарантованого успіху немає, і українському лідеру, ймовірно, доведеться приймати складні рішення, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни. Він відбудеться у листопаді.

За словами Зеленського, на наступному саміті візьмуть участь представники Російської Федерації.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.