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З ким із світових лідерів Зеленський вже зустрівся в США та про що вдалось домовитись

Степан Гафтко
glavcom.ua
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З ким із світових лідерів Зеленський вже зустрівся в США та про що вдалось домовитись
Зеленський провів низку зустрічей в США
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави перебуває із робочим візитом у Сполучених Штатах

Під час перебуваннях у США президент України Володимир Зеленський вже встиг провести низку офіційних зустрічей із президентами та лідерами світових країн. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Однією із найважливіших зустрічей за минулий день стали переговори із німецьким канцлером Олафом Шольцом.

«Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру», – заявив український президент.

Пізніше Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем Організації американських держав Луїсом Альмагро та обговорив питання безпеки та миру у світі. Політики детально обговорили, як зберігати єдність світової спільноти заради миру та ефективність глобальних зусиль.

Під час зустрічі із японським прем’єр-міністром Фуміо Кішідою Зеленський подякував Японії за постійну підтримку та за новий пакет енергетичної допомоги, про який буде оголошено вже найближчими днями.

«Вже третя двостороння зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді за цей рік. Динамічно розвиваємо наші відносини. І працюємо разом, щоб зміцнювати співпрацю в різних сферах», – заявив Зеленський після чергової зустрічі із прем’єром Індії, який кілька тижнів тому прилітав із візитом до Києва.

Також стало відомо, що президент України провів зустріч із президентом Парагваю Сантьяго Пеньєю та розповів йому про результати першого Саміту миру і висловив надію на те, що Парагвай братиме участь у другому саміті.

Зеленський зустрівся із президентом Парагваю
Зеленський зустрівся із президентом Парагваю
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що розташований у штаті Пенсильванія. Це підприємство відіграє ключову роль у виробництві боєприпасів для артилерії та мінометів, зокрема снарядів калібру 155 мм, які є вкрай необхідними для України в умовах триваючої війни з Росією. 

Візит Зеленського до Сполучених Штатів також передбачає зустрічі з політичними лідерами країни, включно з президентом Джо Байденом та представниками Конгресу, де буде обговорено питання подальшої військової та економічної підтримки України.

Крім того, Зеленський сьогодні, 23 вересня, зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

До слова, Зеленський виступив на саміті в США та заявив, що Путін вкрав багато, але не вкраде майбутнє світу. 

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Теги: саміт Володимир Зеленський президент переговори США

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