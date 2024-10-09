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Арабські країни та США ведуть перемовини про всеосяжне припинення вогню, Ізраїль проти

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Арабські країни та США ведуть перемовини про всеосяжне припинення вогню, Ізраїль проти
Америка та арабські країни хочуть домовитись про мир
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати та ряд арабських країн таємно домовляються про стабілізацію військових конфліктів на Близькому Сході

Сполучені Штати та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу. Про це повідомляє ізраїльський телеканал 12.

В Ізраїлі наразі не беруть участі в міжнародних мирних ініціативах, однак високопосадовці країни були поінформовані про їхній перебіг. Незрозуміло, як ці зусилля вплинуть на ситуацію в Секторі Газа, де бойові дії тривають з більшою інтенсивністю порівняно з іншими фронтами. Причиною складної ситуації є бажання Ізраїлю продовжувати військові операції навіть після ймовірної угоди про звільнення заручників, тоді як ХАМАС вимагає виведення ізраїльських військ як частини будь-якої домовленості.

«Наразі ми перебуваємо в позиції сили, припинення вогню буде на наших умовах, включно з відходом («Хезболли» – ред. «ГЛАВКОМ») за річку Літані та демонтаж усіх військових об'єктів «Хезболли» в районах поблизу кордону» , – сказав один із високопоставлених ізраїльських чиновників.

Тим часом представники ліванського угруповання «Хезболла» більше не вимагають перемир'я у Секторі Газа як умови для досягнення перемир'я у Лівані.

Заступник лідера угруповання Наїм Кассем розірвав цей зв'язок у своєму телевізійному виступі у вівторок, 8 жовтня, пообіцявши продовжувати підтримувати ХАМАС і палестинців у їхній боротьбі з Ізраїлем.

Кассем, що став найвищою посадовою особою «Хезболли» після ліквідації ізраїльтянами Хасана Насралли, заявив, що підтримує зусилля спікера ліванського парламенту Набіха Беррі щодо забезпечення перемир'я – без висунення будь-яких попередніх умов.

«Ми підтримуємо політичну діяльність, яку очолює Беррі під назвою припинення вогню. Якщо ворог (Ізраїль) продовжить свою війну, то все вирішить поле бою», – сказав Кассем.

Війни та конфлікти на Близькому Сході тривають вже десятиліттями, викликані політичними, релігійними та етнічними напруженнями. Основними акторами є Ізраїль, Палестина, Іран та різні арабські держави. Збройні сутички, як-от в Газі та Лівані, часто ведуть до гуманітарних криз. Останні події, такі як напад ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, активізували бойові дії, ставлячи під загрозу мирні ініціативи.

Нагадаємо, угруповання «Хамас» взяло на себе відповідальність за напад у тель-авівському передмісті Яффо 1 жовтня, жертвами якого стали семеро людей, ще 16 зазнали поранень.

Пізніше ізраїльські військові знищили командний центр ХАМАС у Секторі Газа, який розташовувався у будівлі колишньої школи «Халіма ас-Садійя» на півночі регіону.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки розмістили на Близькому Сході додаткові сили та наказали військовим «підвищити готовність реагування».

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Теги: Ізраїль військові напад ХАМАС Палестина звільнення ворог переговори

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