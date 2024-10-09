Арабські країни та США ведуть перемовини про всеосяжне припинення вогню, Ізраїль проти

Сполучені Штати та ряд арабських країн таємно домовляються про стабілізацію військових конфліктів на Близькому Сході

Сполучені Штати та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу. Про це повідомляє ізраїльський телеканал 12.

В Ізраїлі наразі не беруть участі в міжнародних мирних ініціативах, однак високопосадовці країни були поінформовані про їхній перебіг. Незрозуміло, як ці зусилля вплинуть на ситуацію в Секторі Газа, де бойові дії тривають з більшою інтенсивністю порівняно з іншими фронтами. Причиною складної ситуації є бажання Ізраїлю продовжувати військові операції навіть після ймовірної угоди про звільнення заручників, тоді як ХАМАС вимагає виведення ізраїльських військ як частини будь-якої домовленості.

«Наразі ми перебуваємо в позиції сили, припинення вогню буде на наших умовах, включно з відходом («Хезболли» – ред. «ГЛАВКОМ») за річку Літані та демонтаж усіх військових об'єктів «Хезболли» в районах поблизу кордону» , – сказав один із високопоставлених ізраїльських чиновників.

Тим часом представники ліванського угруповання «Хезболла» більше не вимагають перемир'я у Секторі Газа як умови для досягнення перемир'я у Лівані.

Заступник лідера угруповання Наїм Кассем розірвав цей зв'язок у своєму телевізійному виступі у вівторок, 8 жовтня, пообіцявши продовжувати підтримувати ХАМАС і палестинців у їхній боротьбі з Ізраїлем.

Кассем, що став найвищою посадовою особою «Хезболли» після ліквідації ізраїльтянами Хасана Насралли, заявив, що підтримує зусилля спікера ліванського парламенту Набіха Беррі щодо забезпечення перемир'я – без висунення будь-яких попередніх умов.

«Ми підтримуємо політичну діяльність, яку очолює Беррі під назвою припинення вогню. Якщо ворог (Ізраїль) продовжить свою війну, то все вирішить поле бою», – сказав Кассем.

Війни та конфлікти на Близькому Сході тривають вже десятиліттями, викликані політичними, релігійними та етнічними напруженнями. Основними акторами є Ізраїль, Палестина, Іран та різні арабські держави. Збройні сутички, як-от в Газі та Лівані, часто ведуть до гуманітарних криз. Останні події, такі як напад ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, активізували бойові дії, ставлячи під загрозу мирні ініціативи.

Нагадаємо, угруповання «Хамас» взяло на себе відповідальність за напад у тель-авівському передмісті Яффо 1 жовтня, жертвами якого стали семеро людей, ще 16 зазнали поранень.

Пізніше ізраїльські військові знищили командний центр ХАМАС у Секторі Газа, який розташовувався у будівлі колишньої школи «Халіма ас-Садійя» на півночі регіону.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки розмістили на Близькому Сході додаткові сили та наказали військовим «підвищити готовність реагування».