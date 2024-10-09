Буданов брав участь у ключовому етапі операції у Вовчанську – розвідка
Важливим етапом операції було непомітне для ворога зосередження українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час визволення Вовчанського агрегатного заводу безпосередньо керував місією. Про це в телеефірі розповів командир підрозділу «Стугна» спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ з позивним Лінукс.
«Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію», – сказав розвідник.
Він зазначив, що важливим етапом операції було непомітне для ворога зосередження українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.
«Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю», – зазначив розвідник.
За його словами, одним з важливих факторів була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура – «Стугна», «Парагон», «Юнгер», РДК, БДК, «Терор».
«Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалося дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах», – наголосив Лінукс.
Нагадаємо, Вовчанський агрегатний завод звільнено від окупантів. Згодом Буданов нагородив спецпризначенців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод.
Як розповів розвідник із позивним Вікінг, на заводі у Вовчанську взято в полон близько 20 окупантів, декілька десятків знищено.
Пізніше у ГУР офіційно підтвердили, що українські воїни захопили в полон близько двох десятків окупантів під час операції зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Розвідка додала, що територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки 30 будівель об'єкта.
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