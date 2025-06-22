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ХАМАС і хусити пригрозили США після удару по ядерних об’єктах Ірана

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ХАМАС і хусити пригрозили США після удару по ядерних об’єктах Ірана
ХАМАС пообіцяв, що США та Ізраїль будуть притягнуті до відповідальності
фото з відкритих джерел

ХАМАС заявив, що удари США по Ірану суперечать усім міжнародним нормам і конвенціям

ХАМАС засудив удари Сполучених Штатів по Ірану, назвавши їх порушенням норм міжнародного права. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Цей жорстокий напад є небезпечною ескалацією, сліпим підпорядкуванням планам Ізраїлю, грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою міжнародному миру і безпеці», – йдеться у зверненні ХАМАС.

Палестинське угруповання, яке має тісні зв’язки з Іраном, заявило, що ці удари суперечать усім міжнародним нормам і конвенціям. В організації також пообіцяли, що США та Ізраїль будуть притягнуті до відповідальності.

Тим часом високопоставлений представник хуситського руху в Ємені, який підтримується Іраном, публічно заявив, що саме президент США Дональд Трамп має нести відповідальність за наслідки американських авіаударів по іранських ядерних об’єктах.

«Трамп має відповісти за наслідки», – написав у соцмережі X член політичного бюро хуситів Хізам аль-Асад.

До слова, збройні сили Ємену, контрольовані хуситами, попередили, що готові атакувати військові кораблі США в Червоному морі в разі початку «агресії на підтримку Ізраїлю» з боку Сполучених Штатів.

Раніше ми писали, що президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Теги: США Ізраїль Іран Дональд Трамп напад ХАМАС

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