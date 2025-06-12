Туристи б'ють на сполох: найбільша біла акула у світі вирушила до берегів США

Найбільша велика біла акула, яку коли-небудь фіксували в Атлантиці, прямує до берегів США

Величезна біла акула вже кілька місяців блукає вздовж узбережжя американського штату Північна Кароліна. Вчені відстежують її місцеперебування за допомогою трекера, який подає сигнал щоразу, коли плавець рибини з'являється на поверхні води. Через ці новини й потенційну небезпеку американці й туристи, які відпочивають на узбережжі США, занепокоєні. Як повідомляє «Главком», про це пише The US Sun.

Про цього величезного хижака, який отримав прізвисько Contender («Претендент»), довжиною майже 5 м, нічого не чути вже кілька тижнів. Але після кількох тижнів відсутності цей гігант знову з'явився на поверхні – цього разу неподалік популярного туристичного району Північної Кароліни – затоки Памліко. Акула вагою 725 кг була вперше помічена 17 січня цього року. Contender почав свою подорож приблизно за 100 км від кордону Флориди та Джорджії.

Це найбільша акула, колись зафіксована дослідницькою групою OCEARCH. Її довжина досягає приголомшливих 4.5 м. «У цей час року білі акули починають міграцію кінця весни/початку літа, переміщаючись із південних районів зимівлі в літньо-осінні райони годівлі на північному сході США та в Атлантичній Канаді», – сказав доктор Гарлі Ньютон, головний науковий співробітник та ветеринар OCEARCH.

Попередній сигнал Contender був отриманий 21 травня, коли він перебував набагато південніше вздовж узбережжя Північної Кароліни. Однак відпочивальникам на пляжі поки що не варто панікувати, оскільки акула все ще плаває на великій відстані від берегової лінії.

«Ми часто бачимо, як акули, за даними нашого глобального відстеження, проводять деякий час на мілині, перш ніж рушити на північ. Судячи з усього, саме це і робить біла акула Contender», – зазначив Ньютон.

До слова, на курорті Марса-Алам у Єгипті стався напад акули на двох іноземних туристів, які плавали в Червоному морі.