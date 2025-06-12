Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Рада престижної програми наукових обмінів йде у відставку через тиск адміністрації Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рада престижної програми наукових обмінів йде у відставку через тиск адміністрації Трампа
Печатку Державного департаменту США можна побачити у Вашингтоні
фото: reuters

Програма імені Фулбрайта – програма наукових обмінів США, спонсорується Державним департаментом та посідає чільне місце у системі міжнародної освіти

Усі члени Ради іноземних стипендій імені Фулбрайта оголосили про свою відставку через нібито політичне втручання з боку адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рада з 12 членів стверджує, що адміністрація Трампа «узурпувала повноваження Ради», відмовивши у наданні стипендій Фулбрайта «значній кількості осіб», які були обрані на 2025-2026 навчальний рік. Члени правління вирішили піти у відставку, «а не схвалити безпрецедентні дії, які, на нашу думку, є неприпустимими згідно із законом, ставлять під загрозу національні інтереси та цілісність США та підривають місію та мандати Конгресу, створені для програми Фулбрайта майже 80 років тому», – сказали вони.

Програма імені Фулбрайта – програма наукових обмінів США, спонсорується Державним департаментом та посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Засаднича ідея програми – взаємодія та взаєморозуміння; ґрунтується на пізнанні та повазі до розмаїтого світу. Діє з 1946 року. Існує в понад 160 країнах світу.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту звинуватив членів правління в тому, що вони партійні політичні призначенці з адміністрації колишнього президента Джо Байдена, і назвав їхню масову відставку «політичним трюком», спрямованим на підрив Трампа.

«Смішно вірити, що ці члени й надалі матимуть останнє слово щодо процесу подання заявок, особливо коли йдеться про визначення академічної придатності та узгодження з виконавчими наказами президента Трампа», – сказав чиновник.

Раніше американський телеканал ABC усунув від роботи провідного федерального кореспондента Террі Морана після його дописів у соціальній мережі X з критикою заступника голови адміністрації Білого дому Стівена Міллера і самого президента США Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 19 травня
Вибори у Румунії, деталі про хворобу Байдена: головне за ніч
19 травня, 05:45
Американський лідер стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії
Трамп назвав умову, за якої вийде з мирних переговорів
20 травня, 08:18
Трамп розмовляв із Путіним щодо своєї дружини
Трампа здивувало телефонне зізнання Путіна про Меланію
20 травня, 13:59
Принцеса є спадкоємицею бельгійського трону як найстарша з чотирьох дітей короля Філіпа і королеви Матильди
Трамп «завадив» майбутній королеві Бельгії отримати вищу освіту в США – Reuters
23 травня, 20:15
Рейтинг Трампа зріс на чотири пункти серед демократів
Рейтинг Трампа несподівано зріс серед виборців-демократів
24 травня, 11:46
Працівники у світі ризикують опинитись без роботи
ООН б'є на сполох: понад 80 млн працівників під загрозою звільнення через дії Трампа
29 травня, 15:04
Ентоні Фаучі зробив низку появ щодо коронавірусу
Колишній головний епідеміолог США зізнався, що вигадав правила щодо коронавірусу
3 червня, 19:58
Ціна послуги 6000 доларів, але результат не гарантований
Американський стартап пропонує вибрати характеристики дитини до її народження
7 червня, 05:30
Ексміністр оборони Великої Британії Майкл Феллон на Black Sea and Balkans Security Forum 2025
Китай і війна в Україні. Ексміністр оборони Британії пояснив, в чому помиляється Трамп
9 червня, 08:33

Соціум

Рада престижної програми наукових обмінів йде у відставку через тиск адміністрації Трампа
Рада престижної програми наукових обмінів йде у відставку через тиск адміністрації Трампа
Дрони атакували завод «Резоніт» в Підмосков’ї (відео)
Дрони атакували завод «Резоніт» в Підмосков’ї (відео)
Нове дослідження показало, як соцмережі руйнують психіку підлітків
Нове дослідження показало, як соцмережі руйнують психіку підлітків
Адміністрація Трампа скоротила фінансування організації, що відстежувала викрадення українських дітей РФ
Адміністрація Трампа скоротила фінансування організації, що відстежувала викрадення українських дітей РФ
Кремль просуває власну платформу замість Telegram
Кремль просуває власну платформу замість Telegram
В Огайо на заводі з виробництва вибухівки стався витік азотної кислоти
В Огайо на заводі з виробництва вибухівки стався витік азотної кислоти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
14K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
13K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну
13K
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
9750
На Хмельниччині СБУ викрила диверсантів, які підірвали залізничну колію під час руху потяга

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua