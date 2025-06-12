Рада престижної програми наукових обмінів йде у відставку через тиск адміністрації Трампа

Програма імені Фулбрайта – програма наукових обмінів США, спонсорується Державним департаментом та посідає чільне місце у системі міжнародної освіти

Усі члени Ради іноземних стипендій імені Фулбрайта оголосили про свою відставку через нібито політичне втручання з боку адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рада з 12 членів стверджує, що адміністрація Трампа «узурпувала повноваження Ради», відмовивши у наданні стипендій Фулбрайта «значній кількості осіб», які були обрані на 2025-2026 навчальний рік. Члени правління вирішили піти у відставку, «а не схвалити безпрецедентні дії, які, на нашу думку, є неприпустимими згідно із законом, ставлять під загрозу національні інтереси та цілісність США та підривають місію та мандати Конгресу, створені для програми Фулбрайта майже 80 років тому», – сказали вони.

Програма імені Фулбрайта – програма наукових обмінів США, спонсорується Державним департаментом та посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Засаднича ідея програми – взаємодія та взаєморозуміння; ґрунтується на пізнанні та повазі до розмаїтого світу. Діє з 1946 року. Існує в понад 160 країнах світу.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту звинуватив членів правління в тому, що вони партійні політичні призначенці з адміністрації колишнього президента Джо Байдена, і назвав їхню масову відставку «політичним трюком», спрямованим на підрив Трампа.

«Смішно вірити, що ці члени й надалі матимуть останнє слово щодо процесу подання заявок, особливо коли йдеться про визначення академічної придатності та узгодження з виконавчими наказами президента Трампа», – сказав чиновник.

Раніше американський телеканал ABC усунув від роботи провідного федерального кореспондента Террі Морана після його дописів у соціальній мережі X з критикою заступника голови адміністрації Білого дому Стівена Міллера і самого президента США Дональда Трампа.