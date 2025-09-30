30 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 30 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

30 вересня у світі відзначають Міжнародний день перекладу. В Україні це День бібліотек. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

Всеукраїнський День бібліотек

Бібліотека – це одне з найдавніших культурних надбань людства, суть якого є незмінною протягом всієї історії. Бібліотеки й дотепер залишаються особливим місцем, де люди мимоволі стишують голос, і чутно лише шурхіт сторінок, а повітря неповторно пахне типографською фарбою, клеєм і трохи пилом – адже книги можуть зберігатися століттями і дарувати свою мудрість не одному поколінню читачів. Любов до книги властива нашому народу здавна, а важливість бібліотек для національної освіти, науки та культури є очевидною для держави. Тому в Україні встановлено особливе свято – Всеукраїнський день бібліотек, який ми щороку відзначаємо 30 вересня.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день подкастів

Міжнародний день подкастів (International Podcast Day) відзначають щороку 30 вересня, починаючи з 2014 року. Подкаст – цифровий медіафайл, який поширюється в мережі Інтернет для відтворення на мобільних гаджетах або комп’ютерах. Зміст подкастів нагадує стандартну радіопередачу, але їх унікальність в тому, що для прослуховування можливо завантажити файл на електронний носій і відтворити в зручний час. Окрім того, на багатьох подкастах доступний відеоперегляд.

Міжнародний день подкастів розпочався у 2014 році як «Національний день подкастів» – народне свято, започатковане членами подкаст спільноти, які провели шість годин прямих онлайн-сесій, щоб відзначити цю подію. Дата 30 вересня залишилася незмінною, і найперша подія стала зразком для подальших заходів із телефонними дзвінками, зустрічами та запитаннями до творців, які були відкриті для всіх, хто цікавився цим медіа.

Міжнародний день перекладу

Це свято відзначається щороку 30 вересня у день пам'яті Святого Ієроніма Стридонського, який вважається покровителем перекладачів.

Мета цього дня – відзначити роботу перекладачів, які відіграють ключову роль у з'єднанні націй, сприянні діалогу, взаєморозумінню та співпраці, а також у розвитку світової літератури. Це професійне свято, встановлене Міжнародною федерацією перекладачів (FIT).

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії

30 вересня Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

Святий Григорій був єпископом, який жив у Вірменії у VI столітті. Він відзначився своєю вірністю християнській вірі та незламністю духу. У часи гонінь на християн з боку перського царя Хозроя II, святий Григорій був заарештований і підданий жорстоким тортурам за відмову відректися від Христа та поклонитися ідолам.

За переказами, після довгих мук він був страчений за наказом царя. Завдяки своїй мужності та стійкості у вірі, священномученик Григорій шанується як великий приклад жертовного служіння Церкві та своєму народові.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на вулиці тепло і ясно – варто чекати на сприятливу осінь.

Журавлі відлітають у цей день – на Покрову чекайте на морози.

Яка погода 30 вересня, такою буде і вся осінь.

Йде дощ – весна буде ранньою та сонячною.

Історичні події

1452 рік – у друкарні Йогана Ґутенберґа виходить у світ перша в Європі друкована книга – Біблія;

1614 рік – між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписана угода, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише у Запоріжжі;

1791 рік – у Відні відбувається прем'єра останньої опери Моцарта «Чарівна флейта»;

1876 рік – журнал «Київська старовина» вперше публікує біографію Григорія Сковороди;

1895 рік – Мадагаскар стає протекторатом Французької республіки;

1918 рік – Українська революція (1917–1921): повстанські сили під проводом Нестора Махна громлять підрозділи Центральних держав у бої за Дібрівку;

1919 рік – Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісааком Мазепою ухвалює законопроєкт про скасування станів в Україні;

1920 рік – Армія УНР звільняє Жмеринку;

1929 рік – Британська служба «Бі-бі-сі» вперше проводить телетрансляцію;

1929 рік – у Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель побить політ на планері з ракетними двигунами;

1938 рік – Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія підписують Мюнхенську угоду, за якою Німеччина анексувала Судетську область Чехословаччини;

1939 рік – у Парижі створюють Уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона;

1946 рік – оголошують перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі;

1947 рік – Пакистан приєднується до Організації Об’єднаних Націй;

1980 рік – опублікували першу специфікацію Ethernet;

1990 рік – на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом «Ні – новому Союзному договору!», санкціонований президією Київської міської ради;

1992 рік – Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932–1933 рр. в Україні;

1992 рік – відправляють у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна;

1994 рік – Рада співробітництва країн Перської затоки оголошує про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років);

2005 рік – суперечливі малюнки про Мухаммеда друкують в данській газеті;

2007 рік – в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС;

2016 рік – дві картини загальною вартістю $100 млнів знаходять після того, як вони були викрадені з музею Ван Гога 2002 року.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Ірина, Олександра, Дмитро, Ілля, Іван, Павло, Максим.