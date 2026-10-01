ЄС спрямував €20 млрд на оборонні проєкти за участю України

Єврокомісія хоче розширити співпрацю з українською оборонкою та використати досвід України у військових інноваціях

Європейська комісія готує новий конкурс оборонних проєктів, для реалізації яких планує залучити близько €20 млрд невикористаних коштів програми SAFE. До спільних проєктів мають долучитися Україна та країни Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.

За словами Кубілюса, головною метою нового конкурсу стане поглиблення співпраці з Україною в оборонній сфері. Спільні проєкти передбачається реалізовувати як на території України, так і в державах Європейського Союзу.

Особливу увагу у Брюсселі приділяють досвіду, який Україна отримала у сфері оборонних технологій та інновацій. «Мета цього другого конкурсу – зробити більше разом з Україною, як в Україні, так і в ЄС; як для України, так і для нас самих, з огляду на провідну роль України в інноваціях у сфері оборони», – сказав Кубілюс.

Йдеться приблизно про €20 млрд невикористаних коштів у межах програми SAFE, які можуть залучити до нового конкурсу оборонних проєктів.

Єврокомісар також звернув увагу на потреби українського оборонного бюджету. За його словами, цього року дефіцит становить €23 млрд, через що Україна потребує подальшої фінансової підтримки міжнародних партнерів.

«Причина дефіциту – невиконані обіцянки окремих країн, дані під час саміту НАТО в Анкарі, щодо надання понад €40 млрд», – пояснив Кубілюс.

Нещодавно Європейська комісія також оголосила про виділення €325 млн на підтримку п'яти європейських оборонних проєктів спільного інтересу. Україна бере участь у чотирьох із них.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз очікує від України прогресу в проведенні низки реформ перед виділенням додаткової бюджетної підтримки. Йдеться, зокрема, про нове законодавство для боротьби з тіньовою економікою та збільшення податкових надходжень.

За даними Bloomberg, представники ЄС повідомили українській стороні, що подальше фінансування залежатиме від просування реформ у Верховній Раді. Від Києва очікують ухвалення законодавства, спрямованого на боротьбу з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та подальше наближення українських норм до законодавства Євросоюзу.

Як розповіло джерело Bloomberg, 22 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулася напружена зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Українська сторона висловила занепокоєння через ризик посилення російських атак узимку на тлі обмежених можливостей протиповітряної оборони. Крім того, представники України були незадоволені рішенням ЄС погодитися на зняття санкцій із двох російських олігархів у межах домовленості щодо продовження санкцій.