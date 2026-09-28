Буданов: Росію треба ставити на місце

«Кожного разу, коли агресора не ставили на місце, його апетити лише зростали», – наголосив керівник Офісу президента

На дії та заяви Росії необхідно жорстко реагувати, адже без рішучої відповіді Москва лише продовжуватиме йти далі. Таку думку керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив в інтерв’ю Newsforce. Відповідний фрагмент він оприлюднив у Facebook.

«Подібне у світі траплялося вже не раз. І кожного разу, коли агресора не ставили на місце, його апетити лише зростали», – наголосив Буданов.

На його думку, нинішня ситуація вкладається в уже знайомий історичний сценарій, коли агресор намагається розширювати межі дозволеного.

Буданов також зазначив, що останнім часом російські заяви стають дедалі агресивнішими, а погрози з боку РФ уже стосуються не лише України.

«Вони переходять до погроз іншим західним країнам, не лише Україні», – додав він.

Нещодавно Кирило Буданов підкреслив, що Україна закликає до негайного припинення вогню, тоді як Росія шукає причини, щоб відмовитися від цієї пропозиції.